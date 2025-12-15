Sofía da a luz en su vestidor después de que la matrona la mandase a casa: "Me dijeron que no estaba dilatada"

Sofía jamás pensó que daría a luz en su propia casa. Estaba de 41 semanas y tenía contracciones cada cinco minutos, sin embargo, cuando la matrona la vio, la mandó a casa considerando que no estaba lo suficientemente dilatada.

Una vez allí, en su propio vestidor, sintió que el bebé estaba a punto de salir. Sacó a su otra hija de la habitación y su marido llamó a emergencias. En apenas cinco minutos, ya tenía a su hija en brazos.

Pese a que suplicó que la ingresaran en el hospital, los médicos consideraron que era pronto según el protocolo. "Tenía visita al día siguiente para ver si me lo inducían, pero no llegue", asegura Sofía.

"Estamos bien, después del susto, se quedó en una anécdota", nos cuenta. ¡No te pierdas su experiencia en primera persona, en el vídeo de arriba!