Este viernes a las 22:00 horas

Se acerca la recta final de La Voz: comienzan los asaltos... ¡y los robos!

El programa alcanza una fase crítica con la llegada de los intensos asaltos y la posibilidad de robar otros talents.

Se acerca la recta final de La Voz: comienzan los asaltos... ¡y los robos!

El fin de La Voz se acerca. El programa entra en una fase vital con la llegada de Los Asaltos. Malú y Sebastián Yatra tendrán la oportunidad de enviar a uno de sus siete talents directamente a los Directos, pero también habrá posibilidad de robo cuando alguno de los artistas se encuentre en la Zona de Peligro.

Con los asesores todavía tratando de ayudarles, los coaches se enfrentan a una de las tesituras más complicadas de la temporada. Este viernes, el primer Asalto promete emociones fuertes y una noche inolvidable. ¡Te esperamos a las 22:00 horas!

