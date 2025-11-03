Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Tú decides

Noche de sorpresas con las asesoras y Vanesa Martín haciendo historia: ¡vota por tu momento favorito de la Gran Batalla!

María Becerra, Carla Morrison, Joaquina y Chiara Oliver llegan a La Voz para ayudar a nuestros coaches a tomar una de las decisiones más duras del programa: despedirse de la mitad de su equipo.

Noche de sorpresas en La Voz con las asesoras y Vanesa Martín haciendo historia: ¡vota en el ranking por tu momento favorito de la Gran Batalla!

Publicidad

Paula Santiago
Publicado:

Inauguramos nueva fase de La Voz y lo hacemos poniendo el corazón encima del escenario: la Gran Batalla ha empezado por todo lo alto con Vanesa Martín y los 56 talents cantando juntos ‘Tenemos universo de sobra’.

Un arranque nunca visto en la historia del programa, y que auguraba el increíble nivel de las batallas que estábamos a punto de vivir. ¡Vota en el ranking por tu momento favorito!

Tú decides: ¡Vota en el ranking por tu momento favorito de la Gran Batalla!

  1. 1

    La sorpresa de los talents junto a Vanesa Martín en el arranque de la Gran Batalla de La Voz

    Vanesa Martín hace historia en La Voz inaugurando La Gran Batalla cantando con los 56 talents.

  2. 2

    La batalla más multitudinaria de La Voz pone a todo el plató a bailar esta versión de la Reina

    Al liquindoi, Julio, Andrés, Ángel y El Gato CHP hicieron bailar a los coaches con un temazo de Lola Índigo.

  3. 3

    Llegan las cuatro asesoras y lo hacen dando los mejores consejos y emocionándose con nuestros talents

    María Becerra, Carla Morrison, Joaquina y Chiara Oliver llegan a La Voz regalándonos momentos tan bonitos como este de la asesora de Malú con Nia.

  4. 4

    Carla Morrison y Vanesa Martín enamoran cantando juntas Devuélvete en La Voz

    Las artistas han protagonizado uno de los momentazos de la noche para comenzar la gala de la mejor manera.

  5. 5

    Pablo López se rinde ante esta batalla y toma una decisión poco habitual en La Voz

    Pablo López y Chiara Oliver deciden que quieren todas las voces de esta Batalla en la próxima fase del programa.

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Los sueldos de Mazón tras dimitir

¿Cuánto cobrará Carlos Mazón tras su dimisión?: El catedrático Vicente Garrido explica los distintos escenarios

Salvador Viada

Salvador Viada, exfiscal del Tribunal Supremo, sobre el juicio contra el fiscal general: "Una apariencia de imparcialidad es lo mínimo que hay que pedir"

Noche de sorpresas en La Voz con las asesoras y Vanesa Martín haciendo historia: ¡vota en el ranking por tu momento favorito de la Gran Batalla!

Noche de sorpresas con las asesoras y Vanesa Martín haciendo historia: ¡vota por tu momento favorito de la Gran Batalla!

Rubén Amón advierte que VOX será quien monitorice la transición
Influencia de VOX

Rubén Amón advierte que VOX será quien monitorice la transición: "No depende de lo que quiera hacer Feijóo, sino de lo que tolere VOX"

Martín Berasategui lunes
Entrevista

La generosidad, la clave del éxito de Martín Berasategui: "Los cocineros que se guardan las recetas me dan una pena terrible"

Afra Blanco, sobre Carlos Mazón
Dimisión Mazón

La contundencia de Afra Blanco tras la dimisión de Carlos Mazón: "Quería dimitir y no le dejaron ¡¿Quién no le dejó?!"

La activista sindical y colaboradora de Espejo Público, Afra Blanco, ha analizado la comparecencia en la que Carlos Mazón presentaba su dimisión. Preguntaba por las incógnitas que deja la renuncia del ahora presidente en funciones de la Comunidad Valenciana.

El presidente de la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud, Christian Lesaec
Declaraciones

La reacción del presidente de los damnificados por la DANA tras la dimisión de Carlos Mazón: "No pienso que sea una mala persona"

El representante dice que el 112 recibió llamadas de auxilio durante la madrugado y que el CECOPI se convocó tarde.

Joaquín Manso, sobre Carlos Mazón

Joaquín Manso, sobre la dimisión de Carlos Mazón: "Tiene previsto cogerse una baja médica por recomendación de su psiquiatra"

Familiar víctimas DANA

Tensión a la llegada de Maribel Vilaplana a los juzgados de Catarroja: "Las caras que veis, las recogimos llenas de barro"

El 70% acierta esta pregunta de El 1%: ¿qué lugar ocupas en esta carrera?

El 70% acierta esta pregunta de El 1%: ¿qué lugar ocupas en esta carrera?

Publicidad