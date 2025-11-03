Tú decides
Noche de sorpresas con las asesoras y Vanesa Martín haciendo historia: ¡vota por tu momento favorito de la Gran Batalla!
María Becerra, Carla Morrison, Joaquina y Chiara Oliver llegan a La Voz para ayudar a nuestros coaches a tomar una de las decisiones más duras del programa: despedirse de la mitad de su equipo.
Inauguramos nueva fase de La Voz y lo hacemos poniendo el corazón encima del escenario: la Gran Batalla ha empezado por todo lo alto con Vanesa Martín y los 56 talents cantando juntos ‘Tenemos universo de sobra’.
Un arranque nunca visto en la historia del programa, y que auguraba el increíble nivel de las batallas que estábamos a punto de vivir. ¡Vota en el ranking por tu momento favorito!
- 1
La sorpresa de los talents junto a Vanesa Martín en el arranque de la Gran Batalla de La Voz
Vanesa Martín hace historia en La Voz inaugurando La Gran Batalla cantando con los 56 talents.
- 2
La batalla más multitudinaria de La Voz pone a todo el plató a bailar esta versión de la Reina
Al liquindoi, Julio, Andrés, Ángel y El Gato CHP hicieron bailar a los coaches con un temazo de Lola Índigo.
- 3
Llegan las cuatro asesoras y lo hacen dando los mejores consejos y emocionándose con nuestros talents
María Becerra, Carla Morrison, Joaquina y Chiara Oliver llegan a La Voz regalándonos momentos tan bonitos como este de la asesora de Malú con Nia.
- 4
Carla Morrison y Vanesa Martín enamoran cantando juntas Devuélvete en La Voz
Las artistas han protagonizado uno de los momentazos de la noche para comenzar la gala de la mejor manera.
- 5
Pablo López se rinde ante esta batalla y toma una decisión poco habitual en La Voz
Pablo López y Chiara Oliver deciden que quieren todas las voces de esta Batalla en la próxima fase del programa.
