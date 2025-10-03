Esta noche, los coaches abren la tercera gala de La Voz al ritmo de Raffaella Carrá

La tercera noche de Audiciones a ciegas de La Voz ya está aquí. Una gala en la que nuevos talents llegarán al escenario dispuestos a cumplir su gran sueño: formar parte del programa musical más emocionante de la televisión.

“Es mi sueño”, confesó uno de los concursantes en los ensayos, reflejando la ilusión que se vivirá en un espectáculo que promete momentos únicos, nervios y muchas sorpresas.

Antes del arranque, vemos a los coaches preparándose para entrar a plató en una noche en la que todo puede suceder.

El inicio de la gala no podía ser más especial: Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra harán su entrada al plató al ritmo de Raffaella Carrá con ‘Hay que venir al sur’, llenando el escenario de energía y complicidad.

¡Prepárate para todo lo que viene!

Los equipos van tomando forma con Malú a la cabeza

La madrileña es la coach que más fuerte ha arrancado y lidera con 7 talents. En su equipo destacan Dani, Perla, Linabel, Nayo, Libertad, Audrey y Sisi Bon. Voces muy diferentes entre sí, pero todas con la garra y emoción que caracterizan a Malú.

Mika suma ya 5 artistas. Su equipo está formado por Sheila, Nela, Mirko, Jake Miagra y Javier, perfiles que aportan frescura y personalidad. Mika se está ganando a los talents con su autenticidad y su visión internacional.

Por su parte, Pablo López se mantiene en plena lucha con 4 talents: María, que vivió un momentazo al cantar con él ‘Mi gato’; Elena, rescatada con el botón del arrepentimiento; Sara y Evelyn. Su sello sigue siendo apostar por voces llenas de sensibilidad y verdad.

Sebastián Yatra también suma 4 voces en su equipo. Entre ellas están Jonny (protagonista del Llego y canto), Oihan (que regresó tras su paso por La Voz Kids), Juampi (que vivió un dúo inolvidable con Yatra en ‘Un año’) y Nando, arrebatado a Mika gracias a un superbloqueo.