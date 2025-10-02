Avance exclusivo: este talent causa revolución entre los coaches antes de empezar a cantar en La Voz

Mañana arranca una nueva gala de Audiciones a ciegas de La Voz que promete dejarnos uno de los momentos más intensos de la temporada con la llegada de Luis, El granaino, al escenario. El talent, de familia artística y con experiencia en el mundo del flamenco, elegirá interpretar 'No me conviene' de Rafael Farina, un tema cargado de sentimiento que comenzará acompañado de una guitarra.

Desde el primer rasgueo, la tensión en el plató será absoluta. Sebastián Yatra estará a punto de pulsar el botón incluso antes de escucharle cantar, dejándose llevar por la falseta y avecinando la impresionante actuación que se viene. Por su parte, Malú confesará entre nervios: “Me da taquicardia”, evidenciando el impacto que generará la introducción de Luis.

Su voz comenzará a sonar, dando lugar al flamenco más puro, una de las grandes esencias de nuestro país.

Un avance que anticipa un momentazo lleno de fuerza, arte y expectación. La pregunta es: ¿Qué ocurrirá cuando Luis empiece a cantar? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!