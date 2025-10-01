Contenido exclusivo
Malú demuestra su destreza jugando al ahorcado de La Voz: ¿Conoce uno de los mayores éxitos de Yatra?
La coach madrileña protagonizó un divertido momento tras las cámaras de La Voz jugando a este clásico juego.
La música no es el único terreno donde Malú arrasa. La coach protagonizó uno de los momentos más divertidos detrás de las cámaras de La Voz al enfrentarse al clásico juego del ahorcado.
Con su intuición y su experiencia en el programa, Malú fue descifrando poco a poco las letras hasta dar con todas las respuestas correctas. Entre risas y complicidad, logró adivinar títulos como 'Tacones Rojos', uno de los éxitos de Sebastián Yatra; 'Grace Kelly', tema emblemático de Mika y La Gran Batalla, una de las fases más intensas del concurso.
El resultado fue un pleno de aciertos que dejó claro que Malú no solo tiene oído para detectar las mejores voces, sino también memoria y rapidez para superar cualquier reto. Una prueba más del buen ambiente y la complicidad que se vive entre los coaches dentro y fuera del escenario de La Voz. ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!
