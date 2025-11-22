“Todos tenemos miedo al fracaso”: Sebastián Yatra se sincera sobre su experiencia cantando en los Óscar

Las batallas cruzadas han dejado muy buenos momentos, el último paso previo a los directos en el que los talents han tenido que ofrecer sus mejores actuaciones para estar en en los directos de el viernes que viene. Para subir los ánimos de los equipos, los coaches han aprovechado para ensayar y acercarse aún más a los miembros de sus respectivos equipos.

Sebastián Yatra se ha sincerado durante una de sus reuniones de equipo. El cantante ha querido mostrar su lado más vulnerable contando una anécdota personal, "sale una toma de mi mano temblando en los Óscars". El miedo al fracaso puede ser uno de los factores que les juegue una mala pasada a los talents en el escenario, por eso Yatra ha querido remarcar la importancia del fracaso y su lado bueno. Además, ha señalado que "a lo largo de la carrera sigue pasando".

El coach ha aprovechado ese momento íntimo para recordar lo complicado que es llegar al lugar que están los talents y ha remarcado la importancia de que sean conscientes de sus capacidades. "Si están acá sentados es porque tiene un ángel, una magia verdadera", ha explicado el artista a su equipo.

Los consejos y anécdotas de Yatra son muy importantes para su equipo, el coach aprovecha su experiencia encima de los escenarios para compartirla con los demás. El Gato Chp ha captado el mensaje y ha sacado su propia conclusión: "yo creo que Yatra quiere que sepamos que realmente él es un cantante como nosotros". Los nervios se multiplican encima del escenario y cada uno tiene sus trucos para superar la presión que supone, "Yo me olvido de que ustedes están delante, sino no puedo", ha comentado Kimy Tow, una declaración que ha encantado a su coach.