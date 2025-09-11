Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Estreno el 19 de septiembre

"Busco voces que toquen el corazón": así llega Sebastián Yatra como coach a La Voz 2025

Sebastián Yatra llega a la nueva edición de La Voz cargado de ilusión y con un objetivo claro: descubrir talentos auténticos capaces de emocionar y acompañarlos en el inicio de una etapa mágica.

Sebastián Yatra

Publicidad

Celia Gil | Guillermo Espeso
Publicado:

La nueva temporada de La Voz arranca el 19 de septiembre y lo hace con una incorporación muy especial: Sebastián Yatra se estrena como coach en la edición de adultos del talent show de Antena 3. El artista colombiano regresa al formato tras su experiencia en La Voz Kids, donde ya demostró su sensibilidad y su conexión con los concursantes más jóvenes.

Este año, Yatra llega con las pilas cargadas y con muchas ganas de sorprenderse con nuevas voces. El cantante tiene muy claro lo que busca en los talents de La Voz 2025: conocer a personas auténticas, capaces de emocionar y de tocar los corazones de millones de espectadores con su música.

“Quiero acompañarlos en el principio de una nueva etapa de su vida que va a estar llena de magia”, asegura Yatra, convencido de que esta edición será inolvidable tanto para los concursantes como para los coaches.

Con su frescura, cercanía y sensibilidad artística, Sebastián Yatra promete aportar emoción, complicidad y mucha energía a la séptima temporada de La Voz en Antena 3, un año que ya se perfila como el más sorprendente de la historia del formato.

Lola Índigo pone a bailar el plató de La Voz con ‘Un perreito pa llorar’, su último temazo

Lola Índigo
Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

El apoyo de Santi Rodríguez a las personas con problemas de salud mental: “Te dan una lección de vida diaria”

El apoyo de Santi Rodríguez a las personas con problemas de salud mental: “Te dan una lección de vida diaria”

Santi Rodríguez, ‘Sin documentos’ pero con pleno en La Pista: “Te he visto fino de cadera”

Santi Rodríguez, ‘Sin documentos’ pero con pleno en La Pista: “Te he visto fino de cadera”

La idea emprendedora de Roberto Leal para revolucionar Pasapalabra: “Todo son señales”

La idea emprendedora de Roberto Leal para revolucionar Pasapalabra: “Todo son señales”

Mar Flores
¡Bienvenida!

Mar Flores vuelve a unirse al equipo de Y ahora Sonsoles como colaboradora

Mar Flores
En plató

Las duras palabras de Mar Flores sobre Alessandro Lequio: "A lo mejor tiene que pasar por terapia"

Sebastián Yatra
Estreno el 19 de septiembre

"Busco voces que toquen el corazón": así llega Sebastián Yatra como coach a La Voz 2025

Sebastián Yatra llega a la nueva edición de La Voz cargado de ilusión y con un objetivo claro: descubrir talentos auténticos capaces de emocionar y acompañarlos en el inicio de una etapa mágica.

Mar Flores
Entrevista

El motivo por el que Mar Flores rompió con Fernández-Tapias: "Era de otra época y manejaban a las personas de otra manera"

La modelo que acaparaba todas las portadas en los años 90 vuelve a hacerlo, esta vez contando su verdad. Hoy, aclara si su relación con Fernando Fernández-Tapias y Lequio se solaparon y por qué rompió su relación con él.

Mar Flores

Las lágrimas de Mar Flores al recordar a su madre: "Estaba muy orgullosa de mí, pero sufrió al ver por lo que pasaba"

Mar Flores

Mar Flores responde a las críticas: "También he estado con personas que no tenían dinero, mi amor no tiene precio"

Poses, sustos y planchazos: todas las caídas del segundo programa de Juego de pelotas

Poses, sustos y planchazos: todas las caídas del segundo programa de Juego de pelotas

Publicidad