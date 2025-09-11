"Busco voces que toquen el corazón": así llega Sebastián Yatra como coach a La Voz 2025

La nueva temporada de La Voz arranca el 19 de septiembre y lo hace con una incorporación muy especial: Sebastián Yatra se estrena como coach en la edición de adultos del talent show de Antena 3. El artista colombiano regresa al formato tras su experiencia en La Voz Kids, donde ya demostró su sensibilidad y su conexión con los concursantes más jóvenes.

Este año, Yatra llega con las pilas cargadas y con muchas ganas de sorprenderse con nuevas voces. El cantante tiene muy claro lo que busca en los talents de La Voz 2025: conocer a personas auténticas, capaces de emocionar y de tocar los corazones de millones de espectadores con su música.

“Quiero acompañarlos en el principio de una nueva etapa de su vida que va a estar llena de magia”, asegura Yatra, convencido de que esta edición será inolvidable tanto para los concursantes como para los coaches.

Con su frescura, cercanía y sensibilidad artística, Sebastián Yatra promete aportar emoción, complicidad y mucha energía a la séptima temporada de La Voz en Antena 3, un año que ya se perfila como el más sorprendente de la historia del formato.