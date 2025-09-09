Antena 3 LogoAntena3
Malú busca emocionarse en la nueva temporada de La Voz: ‘Quiero artistas que me hagan sentir’”

La cantante regresa como coach a La Voz con un objetivo muy claro: encontrar concursantes capaces de transmitir y emocionar. Malú asegura que lo que más valora en un talent no depende del registro vocal, sino de la capacidad de traspasar con su interpretación.

Malú, coach de La Voz

Celia Gil | Guillermo Espeso
Publicado:

La nueva temporada de La Voz llega a Antena 3 con muchas sorpresas y una Malú más ilusionada que nunca. La coach, una de las voces más reconocidas y queridas de la música española, confiesa que en esta edición su búsqueda va más allá de la perfección técnica: lo que quiere es dejarse llevar por la emoción.

“Quiero artistas que me hagan sentir y que me traspasen”, asegura Malú, dejando claro que el corazón será su brújula para elegir a los mejores concursantes. Para la cantante, lo que realmente marca la diferencia en un talent show como La Voz no es únicamente el registro vocal, sino la capacidad de conectar con el público y transmitir verdad sobre el escenario.

Con esta declaración de intenciones, Malú afronta una temporada en la que no dudará en luchar por las voces que más la conmuevan, aportando su experiencia y sensibilidad a un programa que vuelve a reunir a los mejores talentos del país.

Muy pronto, el público podrá disfrutar del estreno de la nuevatemporada de La Voz, una edición que promete momentos únicos, batallas intensas y emociones a flor de piel. ¡No te lo pierdas!

Malú, coach de La Voz
