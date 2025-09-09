Antena 3 LogoAntena3
Sebastián Yatra muestra su lado más cercano y espontáneo como coach de La Voz: "Soy muy de baladas"

Sebastián Yatra se estrena en La Voz dispuesto a todo por conseguir a los mejores artistas. El coach se ha atrevido con un Ping Pong de preguntas rápidas en el que recordó la primera canción que aprendió y hasta reveló su colaboración soñada con Ed Sheeran.

Sebastián Yatra

Celia Gil | Guillermo Espeso
Publicado:

Muy pronto llega la nueva temporada de La Voz a Antena 3. Un año en el que Mika, Sebastián Yatra y Pablo López serán los encargados de elegir a las mejores voces del país en una edición que trae muchas novedades.

Sebastián Yatra se ha animado a jugar a un divertido Ping Pong de preguntas rápidas en el que ha dejado ver su faceta más cercana y espontánea.

El coach comenzó recordando la primera canción que aprendió y, entre sonrisas, incluso se atrevió a cantarla en voz alta para sorpresa de todos. ¿La reconoces?

Cuando se trata de elegir entre escenario o estudio, Yatra no pudo decidirse: “Depende de lo que esté cantando en el escenario y lo que esté componiendo en el estudio”, confesó. Eso sí, al hablar de estilos lo tuvo muy claro: “Soy muy de baladas”.

Fiel a su estilo fresco y natural, también reconoció que se queda con la improvisación antes que con planear. Y sobre el eterno debate entre cantar o componer, se definió con una sola frase: “Cantar lo que compongo”.

El momento más especial llegó al hablar de colaboraciones soñadas: Yatra no dudó en revelar que le encantaría trabajar con Ed Sheeran, una unión que promete convertirse en un éxito internacional si algún día llega a hacerse realidad.

