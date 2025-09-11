Antena 3 LogoAntena3
11 de septiembre

La idea emprendedora de Roberto Leal para revolucionar Pasapalabra: “Todo son señales”

El presentador ha echado a volar su imaginación con una ocurrencia muy loca que ha cautivado a los invitados, aunque también se ha encontrado algún discrepante.

La idea emprendedora de Roberto Leal para revolucionar Pasapalabra: “Todo son señales”

Alberto Mendo
Publicado:

Roberto Leal es un presentador todoterreno, como demuestra cada tarde en Pasapalabra, pero también tiene alma de emprendedor. En pleno programa, se le ha ocurrido una idea a partir de una broma de Santi Rodríguez. El cómico ha asegurado que Manu y Rosa han prometido a los invitados un crucero si ganan el bote. ¡Y así es como el presentador a inventado “el Crucero Pasapalabra”! Por supuesto, El Rosco tendría gran protagonismo.

El Rosco más extraño entre Manu y Rosa: un fallo en el último segundo y un triunfo con ‘sólo’ 20 aciertos

Su propuesta ha nacido con un detractor. “¿Por qué crees que no se ha inventado?”, ha opinado Manu. Sin embargo, Roberto ha vuelto a animarse con las aportaciones de Berta Collado al recordar que hay otros cruceros tematizados. La invitada le ha dado otra alternativa: “Pasapalabra on ice, todo ‘on ice’ queda como bonito”.

Roberto ha empezado ya a buscar inversores, coincidiendo con la bienvenida que ha dado a Carlos Hipólito. El actor ha apuntado que “en los barcos hay muchas cosas redondas, como el timón”. “¿Y qué se echa en el agua? El bote”, ha apuntillado el presentador, cada vez más encantado con su ocurrencia. Incluso se le han puesto los pelos de punta y ha hecho una petición: “Esto que no se emita, que la idea ha sido nuestra”. “Todo son señales”, ha insistido Berta. ¡Descubre este momentazo al completo en el vídeo!

