ESTRENO EL 1 DE ENERO EN CINES

Primeras imágenes de La Asistenta con Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, la película basada en el fenómeno literario de Freida McFadden

Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar y Michele Morrone serán los protagonistas de La Asistenta, el thriller superventas de Freida McFadden que a tantos millones de lectores tiene enganchados.

Cuando hablamos de un fenómeno viral, a menudo nos referimos a un meme de Instagram, un trend de TikTok o a la última venganza musical de Shakira. Pero, en esta ocasión, este fenómeno tiene forma de libro y se llama La Asistentade Freida McFadden, el primero de su saga de libros más conocida, compuesta por 4 libros en total.

Con más de 15 millones de ejemplares vendidos, sus libros han sido traducidos a más de cuarenta idiomas y se han vuelto un fenómeno viral en las redes sociales, impulsado principalmente por los llamados booktokers, lectores empedernidos que transmiten su pasión por la lectura a través de videos cortos en TikTok e Instagram.

Tal es el éxito de esta saga, la primera adaptación al cine no ha tardado en llegar, estrenándose el 1 de enero solo en cines.

La película estará protagonizada por Sydney Sweeney (Euphoria; Immaculate) en el papel de Millie, nuestra asistenta. Amanda Seyfried (Los Miserables; Mamma Mía!) haciendo de Nina, la señora de la casa. Brandon Sklenar (1923; Romper el círculo) como Andrew, el apuesto y encantador marido de Nina. Y, por último, Michele Morrone (365 días; Otro pequeño favor) interpreta a Enzo, el misterioso jardinero que parece saber más de lo que aparenta.

En la dirección contamos con Paul Feig, que ha dirigido algunos capítulos de aclamadas series como Mad Men, The Office o Parks and Recreation, además de largometrajes como Espías (Con Melissa McCarthy, Jason Statham y Jude Law) o Un pequeño favor (Con Anna Kendrick, y Blake Lively) entre otros proyectos.

Sinopsis

Una joven (Sydney Sweeney), con un pasado complicado comienza a trabajar como asistenta en la lujosa casa de los Winchester, interpretados por Amanda Seyfried y Brandon Sklenar. A medida que se adentra en la vida de la familia, descubrirá secretos oscuros que pondrán en peligro su seguridad, pero quizá ya sea demasiado tarde...

