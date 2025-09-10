Antena 3 LogoAntena3
Malú desvela en qué consiste el megabloqueo y otras novedades de La Voz 2025: "Es fascinante"

Los coaches de la nueva temporada de La Voz han explicado las novedades que los espectadores van a encontrar ya en la Audiciones a ciegas.

Alberto Mendo
Publicado:

El plató de El Hormiguero ha abierto sus puertas a los coaches de la nueva temporada de La Voz.Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra han dado todos los detalles sobre esta edición que ya tiene fecha de estreno: el próximo viernes 19 de septiembre.

La Voz 2025 se estrenará el 19 de septiembre: así lo anuncian Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra

Durante la entrevista, los coaches han hablado sobre lo que supone para ellos formar parte de uno de los formatos más exitosos de la televisión. Malú, Pablo López y Sebastián Yatra repiten experiencia, pero Mika se estrena este año con la ambición de formar un equipo inolvidable.

Además, Malú ha hablado de otras importantes novedades en la mecánica del programa. Por ejemplo, la cantante es la única que va a tener el superpoder del muteo contra el resto del coaches: "En cualquier momento que nos estemos peleando por alguien, puedo mutearles el micro". También ha explicado por qué ella es quien lo posee: "Soy la única que está equilibrada", ha bromeado.

Aún más revolucionario promete ser el megabloqueo. "Es fascinante", ha asegurado Malú, que ha explicado cómo funciona en los casos en los que todos vayan a por un mismo talent: "Le das y se dan la vuelta los tres". "Nos tienen cada vez más armas de destrucción masiva, pero esta me pareció fascinante", ha comentado Pablo sobre esta novedad que promete hacer estragos.

Y también promete emociones fuertes "el talent a ciegas". "Vienen, sin saber a dónde van, con un antifaz y les plantan en el escenario de La Voz con el micro para cantar", han descrito. ¡Descúbrelo todo en el vídeo!

