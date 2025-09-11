Poses, sustos y planchazos: todas las caídas del segundo programa de Juego de pelotas

El segundo programa de Juego de pelotas ha vuelto a regalarnos grandes momentos. Las mamis rurales han acabado imponiéndose a Nevalia y parece que podrán empezar a organizar ese festival que promete dejar al Coachella "al nivel del barro".

Antes de llegar a esa ronda final en la que lucharon por los 100.000 euros, los dos equipos han ido perdiendo a integrantes que nos han regalado grandes caídas a la piscina. Edu, Elena, Noelia, Raquel y Pedro se han lucido 'tirándose' al agua.

Aunque todos los concursantes sufren ciertos nervios antes de descubrir si su respuesta es correcta, al final, una de las mayores gracias del programa es acabar pasado por agua. ¡Revive las mejores caídas en el vídeo de arriba!