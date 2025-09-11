Antena 3 LogoAntena3
El Rosco | 11 de septiembre

¿Remontada de Manu en El Rosco? Mente fría y el factor tiempo a su favor

Rosa ha sentido la presión de empezar con 25 segundos menos que su rival y ha terminado por plantarse con 21 aciertos y un fallo.

Alberto Mendo
Publicado:

A los concursantes les acaba sobrando tiempo en muchas ocasiones en El Rosco. Sin embargo, saben que cada segundo puede ser un tesoro y en este duelo se ha convertido en un factor clave en la estrategia tanto de Manu como de Rosa. El madrileño ha comenzado la prueba con 25 segundos de ventaja, gracias a los veinte que se ha llevado en el ¿Dónde Están? y al pleno de Santi Rodríguez en La Pista, el único de esta tarde.

Santi Rodríguez, ‘Sin documentos’ pero con pleno en La Pista: “Te he visto fino de cadera”

Antes de que Rosa empezara a jugar, Roberto Leal ha comentado que podía acelerar un poco en la lectura de las preguntas. La concursante lo ha descartado, y ha sido ella misma quien se ha precipitado en una de sus primeras respuestas. La E se convertía ya en un lastre sumado al factor tiempo.

Aun así, la gallega ha sabido reaccionar muy bien, con un turno de nueve aciertos, tratando de dejar ese tropiezo en anécdota. Finalmente, ha completado la primera vuelta con 21 letras en verde y ya ha dejado consumir los pocos segundos que le quedaban en ese turno. Manu estaba sólo tres aciertos por debajo, por lo que se ha preparado para afrontar la remontada con mente fría. ¡Descubre el desenlace en el vídeo!

