Un grupo de leones mata a un trabajador delante de varios turistas en un zoo de Tailandia

Un trabajador de un zoológico en Bangkok, Tailandia, fue agredido este miércoles por una serie de leones, que tras varias mordidas, le causaron la muerte. Este suceso se dio delante de varios turistas que intentaron disuadir a la manada, según las autoridades de Tailandia.

Ocurrió en el distrito de Khan Na Yao, al sur de la capital, donde se encuentra este zoológico, El Safari World de Bangkok, de gran afluencia turística. Varios agentes de la Policía se desplazaron al lugar para maniobrar tras estos ataques, según ha informado 'La Vanguardia'.

El coronel Niruchpol Yothamat, superintendente de la comisaría local, explicó a los medios que la víctima, de 58 años, trabajaba desde hace aproximadamente tres décadas en el lugar, donde operaba como supervisor de animales salvajes. “Los leones ya fueron encerrados en su jaula tras el incidente”, aseguró el coronel.

Un trabajador comunicó a los medios que nunca antes se había registrado un incidente mortal en el zoológico y que en el lugar en el que se produjeron las agresiones había 5 leones, de los 32 que alberga el centro.

“Es hora de que dejemos de tratar a los animales como exhibición”

El vicepresidente de la ONG Personas para el Trato Ético de los Animales (PETA, siglas en inglés), Jason Baker, lamentó la muerte del trabajador y cree que este incidente “debería servir de advertencia”, ya que no lo considera un hecho aislado.

“Es hora de que dejemos de tratar a los animales como animales de exhibición y los tratemos como seres que merecen libertad y respeto. Los zoológicos confinan a los animales salvajes en condiciones antinaturales, suprimiendo sus instintos”, afirmó en un comunicado.

La organización considera que los leones deberían ser reubicados en un santuario.

Muere por el ataque de un canguro en un zoológico tras entrar a su recinto para jugar con él.

Este trágico accidente recuerda al hombre de 52 años que fue encontrado muerto en el interior de un recinto de canguros y ualabíes. El suceso tuvo lugar en mayo de este mismo año en una granja cerca de la localidad de Loris, en el condado de Horry (Carolina del Sur, EEUU), según confirmó la Policía Local a través de un comunicado oficial.

La víctima fue Eric Slate, hermano del propietario de '5-Star Farm', el zoológico en el que se produjo el incidente. El cadáver fue hallado en el recinto de los canguros y ualabíes del zoológico y presentaba "múltiples heridas por fuerza contundente", tal y como informaron desde News 13 en la emisora local WBTW, filial de CBS News.

