Mar Flores, dispuesta a hablar de las grandes polémicas de su vida, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Tras publicar sus memorias, Mar Flores vuelve al plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su vida sin tapujos. ¿Qué ocurrió realmente con Lequio? ¿Cómo fue su relación con Fernández-Tapias? ¿Cómo afronta su nueva vida como abuela primeriza?

Mar Flores

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Mar Flores ha publicado sus primeras memorias bajo el título de Mar en calma. La modelo se abre en canal y repasa sus orígenes, sus relaciones y sus grandes polémicas.

Desde su relación con Carlo Costanzia, hasta su nueva etapa como abuela primeriza, pasando por puntos de inflexión en su vida como la polémica portada de Interviú con Lequio. Hoy, Mar Flores nos lo cuenta todo.

La modelo vuelve al plató de Y ahora Sonsoles, esta vez más honesta que nunca. ¡No te pierdas la entrevista a Mar Flores, a partir de las 17:00 en Antena 3!

