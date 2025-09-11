Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 11 de septiembre

El apoyo de Santi Rodríguez a las personas con problemas de salud mental: “Te dan una lección de vida diaria”

El cómico ha hablado en Pasapalabra sobre sus proyectos, entre los que hay risas y también un estreno que hará reflexionar a quienes lo vean.

Alberto Mendo
Publicado:

A Santi Rodríguez se le acumula el trabajo y, aún así, ha sacado tres tardes en su agenda para visitar Pasapalabra. En el equipo de Manu, ha conseguido incluso un pleno en La Pista en este programa. Por si fuera poco, ha demostrado lo bien que se le da bailar. “Te he visto fino de cadera”, ha comentado Roberto Leal.

Antes de El Rosco, el cómico ha hablado de los proyectos que tiene. Cuenta con un nuevo espectáculo, que puede verse en Madrid y que llevará a otras ciudades, y sigue en Barcelona con otro que ya cumple trece años. Además, ha hablado de un estreno de forma muy ilusionada porque saca su parte más solidaria.

“He hecho una cosa muy bonita con gente que tiene problemas de salud mental”, ha revelado Santi. Ha sido un momento muy emotivo porque ha mandado un mensaje muy profundo: “La gente que llevamos una vida rutinaria deberíamos valorar mucho más esta vida tan maravillosa que tenemos porque gente que tiene problemas de salud mental te da una lección de vida diaria”. ¡Dale al play y revive este bonito momento al completo!

La idea emprendedora de Roberto Leal para revolucionar Pasapalabra: “Todo son señales”
