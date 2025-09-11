Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 11 de septiembre

Santi Rodríguez, 'Sin documentos' pero con pleno en La Pista: "Te he visto fino de cadera"

El cómico ha demostrado que le gusta bailar y que, además, se le da bastante bien con este éxito de Los Rodríguez.

Alberto Mendo
Publicado:

El único pleno en La Pista en este programa de Pasapalabra lo ha conseguido Santi Rodríguez. El cómico ha acertado a la primera, ha bailado y se ha gustado con ‘Sin documentos’, el éxito de Los Rodríguez. “Ha habido ventaja”, ha bromeado cuando Roberto Leal y Berta Collado han comentado por su apellido que los del grupo son familia suya.

A Santi ya se le había puesto buena cara con el año de la canción: 1993. “Buena época”, se le oía comentar a Esther Arroyo. El primer fragmento ha sido suficiente para que el cómico siguiera la letra y acabara llegando al estribillo.

Ya con los cinco segundos en el bolsillo, Santi no se ha resistido a saltar del asiento y empezar a bailar. ¡Y qué bien lo ha hace! “Te he visto fino de cadera”, ha comentado Roberto. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!

Programas

