Encuentran un cuerpo en estado de descomposición en el coche del rapero D4vd

Este lunes se localizaba un cuerpo en estado de descomposición dentro del vehículo del rapero D4vd, que se encontraba en un depósito de coches de Los Ángeles.

Según precisa 'NBC NEWS' y otros medios citando un comunicado de las autoridades, la Policía de Los Ángeles recibió la alerta del depósito en North Mansfield Avenue debido a un "mal olor proveniente de un vehículo". Los restos se encontraban en avanzado estado de descomposición, por lo que la identificación de cuerpo tardará.

Al parecer, según la oficina del médico forense, la víctima sería una mujer que vestía un top sin mangas, leggings negros y una pulsera de cadena metálica amarilla. Además, tenía cabello negro ondulado y pesaba aproximadamente 32 kilos. La oficina indicó que la mujer habría estado muerta dentro del vehículo "durante un largo periodo de tiempo antes de ser encontrada".

El cuerpo estaba en una bolsa en el maletero del coche

Los agentes encontraron el cuerpo en una bolsa en el maletero del coche en Hollywood Tow, según el citado medio.

El capitán de la Policía de Los Ángeles, Robert Peters, informó de que el vehículo llevaba varios días en el estacionamiento.

D4vd

El nombre real del rapero D4vd es David Anthony Burke, y se encuentra actuando con su gira 'Withered World Tour'. Al parecer, por el momento no ha cancelado ningún concierto. Sin embargo, el cantante ha sido informado de lo ocurrido y "aunque todavía está de gira, está cooperando plenamente con las autoridades".

