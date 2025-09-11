Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Los Ángeles

Encuentran un cuerpo en estado de descomposición en el coche del rapero D4vd

El coche se encontraba en un depósito de vehículos de Los Ángeles.

D4vd

D4vdGetty

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Este lunes se localizaba un cuerpo en estado de descomposición dentro del vehículo del rapero D4vd, que se encontraba en un depósito de coches de Los Ángeles.

Según precisa 'NBC NEWS' y otros medios citando un comunicado de las autoridades, la Policía de Los Ángeles recibió la alerta del depósito en North Mansfield Avenue debido a un "mal olor proveniente de un vehículo". Los restos se encontraban en avanzado estado de descomposición, por lo que la identificación de cuerpo tardará.

Al parecer, según la oficina del médico forense, la víctima sería una mujer que vestía un top sin mangas, leggings negros y una pulsera de cadena metálica amarilla. Además, tenía cabello negro ondulado y pesaba aproximadamente 32 kilos. La oficina indicó que la mujer habría estado muerta dentro del vehículo "durante un largo periodo de tiempo antes de ser encontrada".

El cuerpo estaba en una bolsa en el maletero del coche

Los agentes encontraron el cuerpo en una bolsa en el maletero del coche en Hollywood Tow, según el citado medio.

El capitán de la Policía de Los Ángeles, Robert Peters, informó de que el vehículo llevaba varios días en el estacionamiento.

D4vd

El nombre real del rapero D4vd es David Anthony Burke, y se encuentra actuando con su gira 'Withered World Tour'. Al parecer, por el momento no ha cancelado ningún concierto. Sin embargo, el cantante ha sido informado de lo ocurrido y "aunque todavía está de gira, está cooperando plenamente con las autoridades".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

DURAS IMÁGENES | El momento del asesinato a tiros del activista Charlie Kirk

El momento del asesinato a Charlie Kirk

Publicidad

Mundo

Donald Tusk, Primer Ministro de Polonia

Guerra Ucrania - Rusia en directo: Zelenski insiste en que "la mejor respuesta" a los drones en Polonia son sanciones "contundentes"

Así son los Geran 2: los drones que Rusia ha lanzado contra Polonia

Así son los Geran 2: los drones que Rusia ha lanzado contra Polonia

El influencer

Australia investiga a influencer Mike Holston tras sus imágenes capturando cocodrilos salvajes

El momento del asesinato a Charlie Kirk
Estados Unidos

DURAS IMÁGENES | El momento del asesinato a tiros del activista Charlie Kirk

Día de alerta nacional en Alemania
Alemania

Suenan las sirenas en Alemania en el Día de Alerta Nacional: ¿para qué sirve esta jornada?

D4vd
Los Ángeles

Encuentran un cuerpo en estado de descomposición en el coche del rapero D4vd

El coche se encontraba en un depósito de vehículos de Los Ángeles.

Charlie Kirk.
EEUU

Así era el asesinado Charlie Kirk: un polémico comentarista seguidor de las ideas de Donald Trump

Charlie Kirk era muy famoso en EEUU por ser un polémico comentarista con sus opiniones e ideas ultraconservadoras. Era un faro político para los jóvenes 'trumpistas'

Camión cisterna explota

Las durísimas imágenes del momento en el que un camión cisterna explota dejando al menos tres muertos y 70 heridos

El mural de Banksy en el Tribunal Superior de Justicia antes de ser borrado

Borran el último mural de Banksy en la pared del Tribunal Superior de Londres

Asesinato Charlie Kirk

Asesinan a tiros a Charlie Kirk, activista político y aliado de Donald Trump, en un evento en la Universidad de Utah

Publicidad