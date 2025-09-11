Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

Mar Flores responde a las críticas: "También he estado con personas que no tenían dinero, mi amor no tiene precio"

Publicadas sus primeras memorias, Mar Flores revisita su historia de la forma más personal. Hoy, se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para aclarar las grandes polémicas e incógnitas de su vida.

Mar Flores

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Tras décadas de discreción, Mar Flores rompe su silencio con Mar en calma, el libro en el que reconstruye su vida desde una mirada íntima. No se limita a contar anécdotas: revisita su infancia, sus relaciones personales y los episodios que la colocaron en el ojo del huracán.

Convertida en icono mediático de los años 90, su nombre llenaba titulares entre éxitos profesionales y tormentas personales. Portadas y controversias la acompañaron durante años. Ahora, por primera vez, ofrece su versión sin rodeos, dispuesta a reconciliarse con su pasado y mostrar la mujer que hay detrás del personaje.

Mar Flores ha sido objeto de grandes críticas por los hombres con los que ha estado. Fernando Fernández-Tapias, el conde Lequio o Cayetano Martínez de Irujo eran parejas mayores que ella y con gran patrimonio, algo que hizo que la criticaran durante años.

"Me he movido siempre por amor, pero mi amor no tiene precio", señala, "también he estado con hombres que no tenían dinero o que tenían menos que yo".

Hoy, Mar Flores responde a aquellas críticas por las que ha callado durante años. ¡No te pierdas sus palabras en el vídeo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Mar Flores

Mar Flores responde a las críticas: "También he estado con personas que no tenían dinero, mi amor no tiene precio"

Poses, sustos y planchazos: todas las caídas del segundo programa de Juego de pelotas

Poses, sustos y planchazos: todas las caídas del segundo programa de Juego de pelotas

Ana Ruiz

La actriz Ana Ruiz, sobre la enfermedad de José Luis Gil: "Sigue siendo él, con sus limitaciones, pero sigue siendo él"

Amor en el trabajo
Amor en el trabajo

Cristina y Juanma se enamoraron pese a la prohibición de su empresa: "Si lo descubren, o te despiden o separan a la pareja"

Yoelsis y Claudia
Hablamos con ellos

Denuncian que su compañero de piso habría metido cristales en el potito de su hijo: "Nos quieren desalojar a la fuerza"

Cayetano Martínez de Irujo
Protocolo

Cayetano Martínez de Irujo, reñido con la vestimenta en una importante cita musical: "Ha de marcar elegancia"

Sevilla acogía una gran fiesta de los Premios Grammy Latinos y a ella acudieron importantes rostros de la escena de la música nacional. El aristócrata Cayetano Martínez de Irujo era uno de los invitados a la celebración a la que, según el código de vestimenta de los organizadores, había que acudir cumpliendo algunos requisitos.

Jorge Fernández confiesa el espantoso remedio que le dieron una noche de pedo
MEJORES MOMENTOS | 11 DE SEPTIEMBRE

Jorge Fernández confiesa el espantoso remedio que le dieron una noche de pedo

El presentador asegura que se ha convertido en toda una tradición.

Josep Borrell en Espejo Público.

Borrell, sobre la amenaza de guerra en Europa en su nueva sección ‘Una ventana al mundo': "La OTAN ha dicho firmeza, pero prudencia"

Lucía sale victoriosa de un tremendo fallo que casi le deja sin panel

Lucía sale victoriosa de un tremendo fallo que casi le deja sin panel

Mar Flores

Mar Flores, dispuesta a hablar de las grandes polémicas de su vida, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Publicidad