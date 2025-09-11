Mar Flores responde a las críticas: "También he estado con personas que no tenían dinero, mi amor no tiene precio"

Tras décadas de discreción, Mar Flores rompe su silencio con Mar en calma, el libro en el que reconstruye su vida desde una mirada íntima. No se limita a contar anécdotas: revisita su infancia, sus relaciones personales y los episodios que la colocaron en el ojo del huracán.

Convertida en icono mediático de los años 90, su nombre llenaba titulares entre éxitos profesionales y tormentas personales. Portadas y controversias la acompañaron durante años. Ahora, por primera vez, ofrece su versión sin rodeos, dispuesta a reconciliarse con su pasado y mostrar la mujer que hay detrás del personaje.

Mar Flores ha sido objeto de grandes críticas por los hombres con los que ha estado. Fernando Fernández-Tapias, el conde Lequio o Cayetano Martínez de Irujo eran parejas mayores que ella y con gran patrimonio, algo que hizo que la criticaran durante años.

"Me he movido siempre por amor, pero mi amor no tiene precio", señala, "también he estado con hombres que no tenían dinero o que tenían menos que yo".

Hoy, Mar Flores responde a aquellas críticas por las que ha callado durante años. ¡No te pierdas sus palabras en el vídeo!