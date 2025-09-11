Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, muy preocupada por el estado de Marta
La enfermera está muy preocupada por el ánimo de su cuñada, desde que se marchó Fina vive en una espiral de tristeza.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...
María cada vez ha recuperado más la sensibilidad en las piernas, por lo que cada vez será más difícil esconderle a su enfermera Olga y la doctora sus avances. ¿Qué hará?
Tasio descubrirá que su madre no ha sobrevivido al accidente de autobús... ¿Cómo gestionará la muerte de su madre?
El recuerdo de Fina empuja a Marta a encerrarse en sí misma. y Begoña está muy preocupada por su cuñada. ¿Está entrando en depresión? ¿Pedirá ayuda para superar la marcha de Fina?
Luis alejará a Cristina de su día a día, y la joven no se lo tomará nada bien. ¿Qué pasará?
