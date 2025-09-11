Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo

Larry Ellison, cofundador de Oracle, se ha convertido este miércoles en la persona más rica del mundo. El empresario estadounidense, de 81 años, ha superado a Elon Musk después de que el valor de las acciones de su compañía se disparara en la apertura de Wall Street. Así lo refleja el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, que actualiza en tiempo real la riqueza de los grandes patrimonios.

Ellison, presidente y director de tecnología de Oracle, vio cómo su fortuna aumentaba en 101.000 millones de dólares hasta alcanzar los 393.000 millones a media mañana en Nueva York. El avance se produjo un día después de que la empresa anunciara varios contratos multimillonarios firmados en el último trimestre.

Con este incremento, Ellison adelanta a Elon Musk, que cuenta con una fortuna estimada en 385.000 millones de dólares, según Bloomberg. El empresario sudafricano, de 54 años, había liderado la clasificación casi de forma ininterrumpida durante el último año.

Sin embargo, la lista de Forbes ofrece una imagen distinta. En su ranking en tiempo real, Musk sigue figurando como el hombre más rico del mundo, con un patrimonio de 440.000 millones de dólares. En esa misma clasificación, Ellison aparece en segundo lugar con 406.300 millones.

La clave de este cambio está en el comportamiento de las acciones de Oracle. Los títulos de la tecnológica subieron un 38,15 % en los primeros compases de la sesión en Wall Street. Se trata de su mejor resultado desde 1999.

La compañía anunció la víspera la adjudicación de cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes durante el trimestre que terminó el 31 de agosto. Estos acuerdos reflejan una mayor presencia en la competencia global por liderar el mercado de la inteligencia artificial, según medios especializados.

A pesar de que los resultados trimestrales quedaron por debajo de las expectativas de los analistas, Oracle presentó unas obligaciones de desempeño pendientes de 455.000 millones de dólares. La cifra supone un incremento del 359 % en comparación con el año anterior.

Con este avance, el gigante tecnológico se acerca al billón de dólares de capitalización bursátil, según cálculos de la cadena CNBC. Una cifra que lo situaría en un grupo selecto de empresas con ese valor de mercado.

