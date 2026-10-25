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¡Lola Índigo 'amenaza' con abandonar La Voz! Así ha sido su guerra con Mika por Ana Pé

La coach ha utilizado uno de sus bloqueos para tratar de incorporar a Ana Pé a su equipo, pero una confesión de la talent ha cambiado todos sus planes.

¡Lola Índigo amenaza con abandonar La Voz! Su guerra con Mika por Ana Pé acaba de la forma más inesperada

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¡Menuda guerra se ha vivido entre Mika y Lola Índigo en las últimas Audiciones a ciegas de La Voz 2026! La actuación de Ana Pé ha conseguido que tres coaches se girasen, pero Lola no ha dudado en utilizar uno de sus bloqueos para dejar a Pablo López fuera de combate.

Con el malagueño sin opciones, todo parecía indicar que la talent tendría que elegir entre Mika y Lola Índigo. Sin embargo, Ana ha sorprendido a todos con una confesión que ha cambiado por completo el rumbo de la decisión.

La joven ha contado que la primera canción que escuchó, cuando todavía estaba en el vientre de su madre, fue 'Grace Kelly', de Mika. Una revelación que ha provocado las risas de Lola Índigo, que incluso ha amenazado con abandonar el plató al darse cuenta de que había desperdiciado su bloqueo.

Pese a que todavía tenía la posibilidad de utilizar su superbloqueo para asegurarse a Ana Pé, Lola ha decidido no hacerlo y dejar que la talent cumpliese su sueño de irse con Mika. ¡Una batalla entre coaches que ha terminado con Mika incorporando a Ana Pé y cerrando con ella su equipo!

Pablo López ha vivido uno de los momentos más complicados de las Audiciones a ciegas de La Voz 2026. Los Russingers se han subido al escenario para interpretar a capela 'El Patio', una de las canciones del malagueño, dejándole completamente impactado. Sin embargo, pese a lo especial de la actuación, el coach no ha pulsado el botón para incorporarles a su equipo. Una decisión que le ha costado explicar cuando ha llegado el momento de dirigirse al grupo. “No soy capaz de levantar la mirada”, ha confesado Pablo López, asegurando que se había quedado petrificado y sin palabras mientras escuchaba su propia canción en las voces de los Russingers. El coach ha querido agradecerles la preciosa versión que habían hecho de 'El Patio', reconociendo lo mucho que le había impactado la actuación. ¡Un 'no' de lo más difícil para Pablo López!

Pablo López pasa un mal rato con esta actuación: "No soy capaz de levantar la mirada"

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