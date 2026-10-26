Todos los plenos de La Voz 2026: estos han sido los diez talents que han conquistado a los coaches

La Voz 2026 ha presentado a todo tipo de talents capaces de emocionarnos con cada actuación. El nivel está por las nubes y los coaches lo han tenido muy difícil a la hora de seleccionar a los miembros de sus respectivos equipos.

Sin embargo, durante las seis galas de las Audiciones a ciegas, algunos de los concursantes han destacado por encima del resto a la hora de ganarse el beneplácito del jurado. Conseguir un pleno no es nada fácil y, en esta competida edición, hemos tenido hasta diez.

¿Te acuerdas de todos? Hagamos un repaso a los diez talents que conquistaron el escenario en su debut en La Voz.

Adriana Moreno

Adriana Moreno fue la primera concursante en salir al escenario de La Voz en 2026: ¡sin tan quiera saberlo! Y es que protagonizó un ‘Llego y canto’ magistral que terminó en un pleno por parte de los coaches.

Ahora bien, no bastante con esto, también consiguió que los artistas se pelearan desde sus sillones. Pablo bloqueó a Lola y Mika fue más allá para superbloquear a Melendi. Una primera actuación de la temporada que sin duda ya es historia del programa.

Charlotte Summers

La voz de Charlotte Summers inundó el plató desde el primer acorde y, apenas unos segundos después de iniciar la actuación, Mika ya había dado al pulsador para disfrutarla con los cinco sentidos. Lola le siguió poco después; mientras que Pablo y Melendi todavía se lo pensaban.

Ahora bien, el nivel de la talent era incontestable y el pleno llegó por sí solo. Tanto es así que Lola no quiso asumir riesgos, gastando su megabloqueo para asegurarse que acabara en su equipo. Un momentazo inolvidable que todavía formaba parte de la primera noche de Audiciones a ciegas.

Irene Molina

Irene no era precisamente una novata en el escenario de La Voz, habiendo llegado a nada menos que la final en La Voz Kids. Ahora, ya como adulta, la concursante pretende conquistar esta edición y su entrada en el programa no podía haber sido más prometedora.

No bastante con conseguir un pleno, también provocó una auténtica batalla entre los coaches. El primero en tomar cartas en el asunto fue Pablo López, que superbloqueaba a Melendi; mientras que, acto seguido, Lola Índigo se encargaba de hacer lo propio con el malagueño. De este modo, Irene y Lola comenzaban juntas su andadura en La Voz.

Carlos Martínez

No bastante con la guerra de bloqueos protagonizada por Irene en las segundas Audiciones a ciegas, Carlos se sumó al incendio que se estaba produciendo en los sillones de los coaches. El joven artista se la jugó con ‘Bohemian Rhapsody’ y acertó, ganándose el segundo pleno de la noche.

Quien no estaba dispuesto a jugársela era Mika, consciente de que la voz de este talent podía llevarlo muy lejos. Sin pensárselo mucho, optó por gastar su megabloqueo, fichando a un concursante que se había atrevido a versionar al mismísimo Freddie Mercury.

Jhonatan Fernández

El flamenco siempre ha tenido un hueco especial en el plató de La Voz y, en una edición en la que otros géneros estaban brillando, Jhonatan sacó su guitarra para traer a nada menos que Camarón al programa. Una actuación desgarradora que dio paso a un pleno en toda regla.

Tal fue el espectáculo generado que Lola Índigo optó por reducir la competencia de coaches al superbloquear a Pablo. Una estrategia que le salió a pedir de boca, teniendo en cuenta que el talent la escogió para tratar de llegar a lo más alto en La Voz.

Omar Es-Souidak

Las terceras Audiciones a ciegas trajeron una apasionante versión de ‘Dancing on my own’ a cargo de Omar. Lo emotivo de su voz convergía a la perfección con la apasionante canción que había elegido, llevando a los cuatro coaches a girarse para así tratar de ficharlo en sus respectivos equipos.

No obstante, Pablo López se adelantó al resto y utilizó el megabloqueo para asegurarse que no se iba con ninguno de los demás. Una apuesta firme por este artista que, de la mano del malagueño, tiene muchas papeletas para llegar lejos en esta edición.

Jhon Jairo

No es nada fácil subirse al escenario de La Voz y compartir el talento con cientos de personas y grandes artistas. Menos todavía lo es teniendo 21 años. Sin embargo, si a toda esta ecuación se le añade el hecho de interpretar a Beyoncé, lo complicado comienza a rozar lo imposible.

Ahora bien, Jhon no es de los que se conforman con poco y fue a por todas, recuperando el riesgo en un merecidísimo pleno. Así, tenía cuatro opciones igual de buenas entre las que elegir y, convencido de nuevo de estar acertando en su toma de decisiones, optó por entrar al equipo de Pablo.

Ana Muñoz

La actuación de Ana Muñoz fue una de las más emotivas de las últimas Audiciones a ciegas de La Voz 2026. La talent salió al escenario para dedicar ‘Al alba’ de Luis Eduardo Aute a sus padres fallecidos, creando así una atmósfera única en el escenario que se convertía en el mejor homenaje posible.

Melendi, completamente embaucado por su talento, no dudó en ir a lo seguro y quitarse de golpe toda la competencia. El coach utilizó el megabloqueo para quedarse con Ana y evitar que este pleno pudiera darle más dolores de cabeza de la cuenta.

Ana Pé

Ana Pé ya sabía qué significa convertirse en talent antes de subir al escenario. Y es que estuvo en La Voz Kids en 2022, formando parte del equipo de Pablo López. Ahora, cuatro años después, ha vuelto como adulta para entrar por la puerta grande y llevarse un pleno en su Audición.

Ana lo ha dado todo con Almost Is Never Enough’, de Ariana Grande y Lola no ha dudado en bloquear al antiguo coach de la concursante. Sin embargo, de poco le ha servido: Ana Pé ha señalado a Mika para comenzar esta segunda aventura en el programa.

Carla Quesada

Cuando Carla salía al escenario de La Voz, solo quedaban dos coaches con los equipos abiertos. Sin embargo, su impactante interpretación de ‘When We Were Young’, de Adele habría sido un pleno incluso con los cuatro artistas en sus sillones. ¡Menudo espectáculo!

Tras las pertinentes dudas por parte de Carla, la joven optó por apuntarse al equipo de Pablo López. Una decisión que el malagueño ha tildado de “suerte”, consciente de la fortaleza que le daba a su equipo contar con una voz del nivel de esta talent final.

Es indiscutible que La Voz 2026 ha empezado fuerte; sin embargo, estas seis Audiciones a ciegas no han sido más que la punta del iceberg. Los talents seguirán mostrando gala a gala su mejor versión y, hasta que llegue la esperadísima final, todo puede suceder. Show must go on!