Ana dedica su actuación a sus padres fallecidos y consigue emocionar a los cuatro coaches

Una dedicatoria muy especial ha marcado una de las Audiciones más emocionantes de la noche. Ana ha interpretado ‘Al alba’, de Luis Eduardo Aute, en recuerdo de sus padres fallecidos, consiguiendo emocionar a los coaches desde las primeras notas.

Melendi ha sido el primero en pulsar el botón: “No tengo que escuchar mucho más”, ha asegurado el asturiano. Lola Índigo, Pablo López y Mika han seguido sus pasos, regalándole a Ana el último pleno de esta edición de La Voz.

"Eres lo que estaba buscando para cerrar mi equipo"

Pero Melendi tenía muy claro que no podía dejar escapar su voz. Nada más terminar la actuación, ha utilizado el megabloqueo para dejar fuera a sus tres compañeros y quedarse directamente con Ana.

“Eres lo que estaba buscando para cerrar mi equipo”, le ha confesado el coach. Con este último fichaje, Melendi se convierte en el primer coach en completar sus catorce voces en La Voz. ¡Vuelve a ver su actuación!