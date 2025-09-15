¡Qué desastre! La avaricia le cuesta a Marta el supercomodín y más de 200 euros

En este caso más valdría haber usado el refrán de más vale pájaro en mano que ciento volando. Marta podría haber resuelto el panel, pero su indecisión acompañada de las ganas de conseguir más dinero ha hecho que todo se complique.

La tirada no ha sido para nada la esperada, pero, la concursante ha sabido ingeniárselas para salir del paso. Marta este error lo ha tomado con un actitud positiva porque en realidad La ruleta de la suerte es así, como suele recordar Jorge Fernández, todo puede cambiar en cualquier momento.

