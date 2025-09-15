La OTAN lanza la operación 'Centinela Oriental' ante las incursiones de drones rusos en Polonia y Rumania

La OTAN investiga las últimas violaciones del espacio aéreo de Polonia y también de Rumanía por drones rusos. En la Alianza están convencidos de que han sido incursiones intencionadas, pero hay dudas sobre las intenciones reales del presidente del Kremlin Vladimir Putin, si solo quiere provocar o si está ensayando para poner a prueba el artículo 5 de la OTAN, considerado la base del sistema de defensa colectiva de la Alianza Atlántica.

Qué implica el artículo 5

Este artículo de la OTAN establece que "las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas. En consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la parte o partes atacadas, adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte".

La OTAN responde

La operación que ha lanzado la Alianza en la zona, la 'Centinela Oriental' ya está en pleno funcionamiento, con los aviones Rafale franceses sobrevolando Polonia. No se descarta que más países se vayan uniendo estos días a la misión aportando más capacidades militares para reforzar el flanco este. La OTAN insiste en que la disuasión es la prioridad.

Para Europa es "una violación y una grave amenaza"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la presencia de drones rusos en espacio aéreo rumano es una "violación flagrante" de la soberanía europea y "una grave amenaza para la seguridad regional".

También la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, lo calificó de "escalada imprudente" y una infracción "inaceptable de la soberanía de un Estado miembro de la UE"

Cronología de los ataques

El 9 de septiembre, un avión de vigilancia temprana polaco empieza a sobrevolar la zona entre el aeropuerto polaco de Lublin y la frontera con Ucrania, 80 kilómetros más al este. A las 21.45 el pequeño aeropuerto de Lublin manda un aviso a todos los aviones (un NOTAM por sus siglas en inglés) diciendo que cerraría sus pistas debido a “actividad militar no planeada”.

Alrededor de las 23.00 horas, las autoridades polacas cierran los dos aeropuertos de la capital, Varsovia (Modlin y Chopin) y el de Rzeszow, estratégico por ser el más cercano a la frontera con Ucrania. Allí se encuentra el contingente alemán de la OTAN con el sistema antiaéreo Patriot, para la detección y derribo de misiles: sus radares detectaron los aparatos rusos.

Es a las 23.30 cuando se registra la primera violación del espacio aéreo polaco por parte de un aparato ruso.

Tan sólo cuatro días más tarde, el sábado 13 de septiembre, dos cazas rumanos despegaron ante la presencia en el espacio aéreo del país de un dron ruso, en un incidente que el Gobierno calificó de agresión, durante otro ataque ruso a instalaciones en suelo ucraniano cerca de la frontera con Rumanía. El país ya desplegó dos F-16 el pasado día 10 ante la presencia de drones rusos cerca de su espacio aéreo, la misma noche en la que Polonia derribó varios de esos aparatos que invadieron su territorio.

