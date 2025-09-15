77 EDICIÓN
Alfombra roja Premios Emmy 2025: del traje blanco de Pedro Pascal al look Morticia Addams de Catherine Zeta-Jones
Los rostros más conocidos el mundo de la televisión se han reunido en Los Ángeles para celebrar la 77 edición de los Premios Emmy 2025. Pero antes de la gala, celebrada en el mítico Teatro Peacock, las estrellas han deslumbrado con sus looks sobre la alfombra roja.
Publicidad
El Teatro Peacock de Los Ángeles, California, ha extendido su alfombra roja para celebrar la 77 edición de los Premios Emmy.
Una gala, organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias de la televisión, donde se premia a las mejores series en la industria de la televisión, y que este 2025 ha estado presentada por el cómico Nate Bargatze.
Un evento que ha reunido a un gran número de rostros conocidos. Y es que, con el auge que han experimentado las series en los últimos años, la lista de invitados ha sido extensa, convirtiendo su alfombra roja en una de las más esperadas.
Una alfombra que, una edición más, ha estado salpicada por el glamour hollywoodiense con increíbles looks como estos...
Sarah Paulson, de Marc Jacobs.
Elizabeth Banks, de Rabanne.
Keri Russell, de Armani Privé.
Jude Law.
Sydney Sweeney, de Oscar de la Renta.
Catherine Zeta-Jones, de Yara Shoemaker.
Cate Blanchett, de Armani Privé.
Jenna Ortega, de Givenchy.
Selena Gomez, de Louis Vuitton.
El actor español, Javier Bardem.
Ben Stiller y Christine Taylor.
Kristen Bell, de Giorgio Armani Privé.
Scarlett Johansson, de Prada.
Aimee Lou Wood, de Alexander McQueen.
La ganadora de un Emmy, Cristin Milioti.
El look reivindicativo de Megan Stalte.
Pedro Pascal, con total white look.
El actor de The White Lotus, Walton Goggins.
Más Moda
Publicidad