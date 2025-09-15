Alfombra roja Premios Emmy 2025: del traje blanco de Pedro Pascal al look Morticia Addams de Catherine Zeta-Jones

El Teatro Peacock de Los Ángeles, California, ha extendido su alfombra roja para celebrar la 77 edición de los Premios Emmy.

Una gala, organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias de la televisión, donde se premia a las mejores series en la industria de la televisión, y que este 2025 ha estado presentada por el cómico Nate Bargatze.

Un evento que ha reunido a un gran número de rostros conocidos. Y es que, con el auge que han experimentado las series en los últimos años, la lista de invitados ha sido extensa, convirtiendo su alfombra roja en una de las más esperadas.

Una alfombra que, una edición más, ha estado salpicada por el glamour hollywoodiense con increíbles looks como estos...

Sarah Paulson, de Marc Jacobs.

Sarah Paulson, de Marc Jacobs | Reuters

Elizabeth Banks, de Rabanne.

Elisabeth Bansk, sobre la alfombra roja de los Premios Emmy 2025 | Gtres

Keri Russell, de Armani Privé.

Keri Russell, de Armani Privé en los Premios Emmy 2025 | Reuters

Jude Law.

Jude Law, en los Premios Emmy 2025 | Reuters

Sydney Sweeney, de Oscar de la Renta.

Sydney Sweeney, en los Premios Emmy 2025 | Reuters

Catherine Zeta-Jones, de Yara Shoemaker.

Catherine Zeta-Jones, en los Premios Emmy 2025 | Reuters

Cate Blanchett, de Armani Privé.

Cate Blanchett, en los Premios Emmy 2025 | Reuters

Jenna Ortega, de Givenchy.

Jenna Ortega, en los Premios Emmy 2025 | Reuters

Selena Gomez, de Louis Vuitton.

Selena Gomez, en los Premios Emmy 2025 | Reuters

El actor español, Javier Bardem.

Javier Bardem, en los Premios Emmy 2025 | Reuters

Ben Stiller y Christine Taylor.

Ben Stiller and Christine Taylor, en los Premios Emmy 2025 | Reuters

Kristen Bell, de Giorgio Armani Privé.

Kristen Bell, en los Premios Emmy 2025 | Reuters

Scarlett Johansson, de Prada.

Scarlett Johansson, en los Premios Emmy 2025 | Reuters

Aimee Lou Wood, de Alexander McQueen.

Aimee Lou Wood, en los Premios Emmy 2025 | Reuters

La ganadora de un Emmy, Cristin Milioti.

Cristin Milioti, en los Premios Emmy 2025 | Reuters

El look reivindicativo de Megan Stalte.

Megan Stalte, en los Premios Emmy 2025 | Reuters

Pedro Pascal, con total white look.

Pedro Pascal, en los Premios Emmy 2025 | Reuters

El actor de The White Lotus, Walton Goggins.