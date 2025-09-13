Así ve Eva González a los coaches de La Voz 2025: "Mika es sorprendente"

Eva González vuelve a ser la maestra de ceremonias en la nueva edición de La Voz y, antes del estreno, ha querido compartir con los espectadores cómo ve a los cuatro coaches que protagonizarán la temporada: Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika.

Con mucho humor, la presentadora se ha animado a describirlos con un adjetivo que, según ella, encaja a la perfección con la personalidad de cada uno. ¿El más romántico? Sin duda, Pablo López. ¿El más coqueto? Eva lo tiene claro: Mika. Para el adjetivo “alegre”, no dudó ni un segundo en señalar a Malú, mientras que el de “puntual” también se lo llevó Mika, aunque la presentadora adelantó que el artista internacional será, además, muy sorprendente en su papel como coach.

Y esto es solo el principio. Eva reta a los espectadores a descubrir durante la temporada quién se ganará otros títulos como el de “el más cotilla”, “el más cantarín” o incluso “el más espiritual”.

Con este divertido juego, la presentadora ha demostrado la complicidad y el buen ambiente que reina entre los coaches, adelantando que La Voz 2025 será una edición llena de humor, frescura y, por supuesto, mucho talento.