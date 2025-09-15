La reivindicación de la reina Letizia por su cumpleaños: ¿Mensaje encubierto a la influencer María Pombo?

la Reina de España celebra este lunes su 53 cumpleaños, y lo hace con el mismo compromiso al que acostumbra en todas y cada una de las causas que abandera en su intensa agenda.

Haciendo uso del foco que le sigue a todas partes, la reina Letizia cuenta con numerosas apariciones públicas que han sido ampliamente aplaudidas por el significado de sus palabras, así como de sus estilismos, cuidadosamente elegidos para cada ocasión y de los que se han leído claros mensajes y posicionamientos entre líneas.

"Leyendo se aprende muchísimo"

Ha lucido vestidos de las tiendas locales de municipios afectados por la DANA de Valencia, o confeccionados por mujeres liberadas de la trata de blancas, o blusas con motivos ucranianos, al poco de comenzar el conflicto. Toda una colección de 'gestos', con los que la reina Letizia habría manifestado su opinión de una manera indirecta.

¿Lo ha hecho esta vez?, era la pregunta que se hacían en plató al respecto de la polémica que surgió ya hace unos días en torno a una publicación de la popular creadora de contenido, María Pombo, quien restaba importancia a la lectura, abogando por aquellos que no disfrutan de una de las pasiones de la Reina.

Este lunes, cumpleaños de doña Letizia, su agenda está libre, probablemente ultimando preparativos del viaje de Estado a Egipto que comienza junto al rey Felipe VI este mismo martes. Posiblemente también encontrando algo de tiempo para la lectura.

Sin embargo Letizia ha acudido a un acto con niños de un centro escolar de Rincón de Soto, en La Rioja, y durante este acto ha incidido en la importancia de leer en algunas conversaciones que mantuvo con los pequeños. Han sido muchos los que han intuido segundas intenciones en destacar la lectura como actividad fundamental en el aprendizaje y la cultura. Las opiniones sobre si resulta procedente o no que Letizia 'se moje' en según qué temas, es tan variada como las 'lecturas' que hacían los colaboradores de Espejo Público. En Espejo Público la postura unánime era de admiración.

"No dudéis"

El periodista Nando Escribano lo tiene claro y la reina Letizia emplea la sutileza para posicionarse en asuntos que por evidentes razones institucionales no podría: "Estoy totalmente convencido que (…) la polémica de María Pombo ha hecho que en la apertura del curso escolar, (Letizia) insista tantas veces (en la importancia de la lectura)".

"Tu crees que es un recadito deliberado", se aseguraba Susanna Griso, al mismo tiempo que Miquel Valls dudaba que la Reina estuviera al corriente de la polémica levantada por María Pombo. "No lo dudes", le decía la periodista y presentadora del programa, que sumaba el análisis de Nando a sus argumentos: "La Reina se entera de todo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.