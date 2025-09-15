Mejores momentos | 15 de septiembre
Jorge Fernández, entusiasmado por la jugada de Zaida: “¡Está fenomenal, vaya panel sin ganar el bote!”
La concursante del atril azul se ha llevado varias olas en La ruleta de la suerte.
El panel del bote ha sido muy arriesgado pero satisfactorio para Zaida, quien ha conseguido resolverlo. Jorge Fernández ha querido expresar todo su entusiasmo comentando: “¡Está fenomenal, vaya panel sin ganar el bote!”.
La concursante del atril azul ha conseguido mucho dinero y el premio sin necesidad de caer en ese gajo del bote. Además, ha recibido varias olas en La ruleta de la suerte.
