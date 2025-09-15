Jorge Fernández, entusiasmado por la jugada de Zaida: “¡Está fenomenal, vaya panel sin ganar el bote!”

El panel del bote ha sido muy arriesgado pero satisfactorio para Zaida, quien ha conseguido resolverlo. Jorge Fernández ha querido expresar todo su entusiasmo comentando: “¡Está fenomenal, vaya panel sin ganar el bote!”.

La concursante del atril azul ha conseguido mucho dinero y el premio sin necesidad de caer en ese gajo del bote. Además, ha recibido varias olas en La ruleta de la suerte.

¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!