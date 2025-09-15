Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León
Bibiana Fernández, encantada con los candidatos de Encarna:” Yo aquí no me voy de vacío”
La actriz se ha mostrado muy feliz al ver a Eduardo y a Ramón en el plató de Emparejados y ha querido hacer una confesión con respecto a los candidatos de Encarna.
Loles León y Bibiana Fernández se han quedado anonadadas cuando Anna Simon les ha explicado que en el Beso o cobra puede haber un engaño.
Las actrices que han disfrutado de la sección de Emparejados ya tenían una idea en su cabeza, “yo pensaba que de aquí no me voy de vacío” ha afirmado Bibiana Fernández tras haber conocido a Eduardo y a Ramón.
“Los dos son buen partido, uno para ella y otro para mí”, ha dicho Loles León ante los candidatos del Beso o cobra.
