Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

Bibiana Fernández, encantada con los candidatos de Encarna:” Yo aquí no me voy de vacío”

La actriz se ha mostrado muy feliz al ver a Eduardo y a Ramón en el plató de Emparejados y ha querido hacer una confesión con respecto a los candidatos de Encarna.

Bibiana Fernández, encantada con los candidatos de Encarna:” Yo aquí no me voy de vacío”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Loles León y Bibiana Fernández se han quedado anonadadas cuando Anna Simon les ha explicado que en el Beso o cobra puede haber un engaño.

Las actrices que han disfrutado de la sección de Emparejados ya tenían una idea en su cabeza, “yo pensaba que de aquí no me voy de vacío” ha afirmado Bibiana Fernández tras haber conocido a Eduardo y a Ramón.

“Los dos son buen partido, uno para ella y otro para mí”, ha dicho Loles León ante los candidatos del Beso o cobra.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Bibiana Fernández, encantada con los candidatos de Encarna:” Yo aquí no me voy de vacío”

Bibiana Fernández, encantada con los candidatos de Encarna:” Yo aquí no me voy de vacío”

Laura García, portavoz Jupol

Laura García, portavoz de JUPOL, sobre el dispositivo de La Vuelta: "Recibieron órdenes estrictamente políticas, algo inaudito y muy grave"

El Monaguillo

Esta tarde, El Monaguillo promete llenar de risas el plató de Y ahora Sonsoles

Jorge Fernández, entusiasmado por la jugada de Zaida: “¡Está fenomenal, vaya panel sin ganar el bote!”
Mejores momentos | 15 de septiembre

Jorge Fernández, entusiasmado por la jugada de Zaida: “¡Está fenomenal, vaya panel sin ganar el bote!”

La reina en un acto con niños en La Rioja
Reina Letizia

La reivindicación de la reina Letizia por su cumpleaños: ¿Mensaje encubierto a la influencer María Pombo?

¡Qué desastre! La avaricia hace que Marta falle el panel
Mejores momentos | 15 de septiembre

¡Qué desastre! La avaricia le cuesta a Marta el supercomodín y más de 200 euros

Una vez más se ha demostrado que no siempre se puede querer más.

Lolita hace balance de su vida
Debate en directo

Susanna Griso: "Lo de perseguir a los fumadores en las terrazas me parece que es tratarles como apestados"

La presentadora de Espejo Público Susanna Griso ha debatido en el programa sobre la reciente medida que prohibirá fumar en las terrazas.

Sebastián Yatra, coach de La Voz 2025

Así será nueva temporada de La Voz: sorpresas, cambios y todo lo que está por venir

Jorge Fernández sorprende con su explicación sobre abrazos para evitar la soledad

Jorge Fernández sorprende con su explicación sobre abrazos para evitar la soledad

Explosión mortal.

Un piso okupado, posible foco de la explosión que deja un muerto en Madrid: "Le vi colgando de cintura para abajo para caer al vacío"

Publicidad