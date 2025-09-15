Nuria Roca desata las bromas en El Hormiguero por su afición a cambiar de deporte

Cristina Pardo fue la primera en señalar, entre risas, que cada vez que pregunta a Nuria sobre deporte, siempre la encuentra con una práctica distinta. El comentario provocó un divertido debate.

La presentadora admitió que le encanta probar nuevas actividades, desde paseos y running hasta boxeo. Ahora, asegura que el pilates es su favorito, aunque sus compañeros dudan de cuánto durará.