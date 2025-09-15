La Voz 2025 arranca este viernes con novedades y coaches de lujo

La Voz 2025 se estrena el viernes 19 de septiembre a las 22:00 horas con Eva González como presentadora. Una temporada que promete sorprender gracias a un formato innovador y emocionante.

Los coaches contarán con los populares superbloqueos y la opción de dar segundas oportunidades a los talents. Además, el Mando musical aportará momentos únicos con las playlists personales de los artistas.