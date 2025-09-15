Antena 3 LogoAntena3
Fabiolo vuelve a conquistar a las estrellas del cine español: de Alejandro Amenábar a Belén Rueda

Nuestro reportero de los famosos vuelve a la carga para la cuarta temporada. Esta vez, se ha colado en la premier de la última película de Alejandro Amenábar.

Sara Sanz Navarro
Fabiolo nos conquistó con su desparpajo y sus divertidas entrevistas la temporada pasada. Esta vez, vuelve con más energía que nunca después del verano.

Nuestro reportero 'más pavo' se ha colado en la premier de El Cautivo, la última película de Alejandro Amenábar. Allí, se ha encontrado con el director y algunos actores del reparto.

Fernando Tejero, Belén Rueda o Toni Acosta, entre otros, se han parado con Fabiolo, que no ha tardado en sacarles una sonrisa. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Isabel Rodríguez

Isabel Rodríguez acusa a Feijóo y a Díaz Ayuso de alardear de su postura con Israel: "De lado de quienes están agrediendo al pueblo palestino"

Esperanza Aguirre en Espejo Público.

Esperanza Aguirre niega el genocidio en Gaza: "Genocidio es lo que hicieron los nazis con los judíos"

Alcalde de Madrid en Espejo Público.

El alcalde de Madrid, sobre las protestas en La Vuelta: "Estoy indignado porque siguen dando aliento a quienes reventaron las calles de Madrid"

La intuición de Loles León y Bibiana Fernández otorga 4.000 euros al público: “Yo lo tengo claro”
Delegado del Gobierno en Madrid.
Protestas

El delegado del Gobierno mantiene que las manifestaciones en La Vuelta fueron pacíficas: "Que nadie lo disfrace de violencia"

Espejo Público habla con Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, sobre las protestas propalestina en La Vuelta ciclista a España. El del PSOE señala que los incidentes fueron puntuales y las movilizaciones fueron pacíficas.

Rifirrafe, protestas Vuelta a España
Vuelta a España

Tensión en Espejo Público por las protestas que impidieron el final de la Vuelta a España: "Justificamos la violencia"

Juan Fernández-Miranada y Lorena Ruiz-Huerta han mantenido un acalorado debate por lo acontecido la tarde del domingo en Madrid. Pese a las imágenes de las protestas, que terminaron con la suspensión de la etapa final y las celebraciones de la Vuelta a España, el análisis que hacían era radicalmente opuesto.

Polémica protestas de La Vuelta.

Ángel Más, defensor del ciclismo israelí en La Vuelta a España: "Los manifestantes nos seguían con un afán linchador"

Joaquín y Susana, destrozados por el picante: “Esto es como colonia, es una barbaridad”

Arón Piper, invitado en El Hormiguero

Esta noche, Arón Piper cuenta detalles de su primer álbum en El Hormiguero

