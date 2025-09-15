Fabiolo vuelve a conquistar a las estrellas del cine español: de Alejandro Amenábar a Belén Rueda

Fabiolo nos conquistó con su desparpajo y sus divertidas entrevistas la temporada pasada. Esta vez, vuelve con más energía que nunca después del verano.

Nuestro reportero 'más pavo' se ha colado en la premier de El Cautivo, la última película de Alejandro Amenábar. Allí, se ha encontrado con el director y algunos actores del reparto.

Fernando Tejero, Belén Rueda o Toni Acosta, entre otros, se han parado con Fabiolo, que no ha tardado en sacarles una sonrisa. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!