La alegría de Timur al descubrir que Bahar no se ha casado con Evren, esta noche en Renacer
El doctor se recuperaba favorablemente de su infarto y su expresión cambia por completo cuando Nevra le cuenta lo ocurrido en la boda.
A pesar de querer a Evren, Bahar no ha sido capaz de casarse con él y lo ha dejado plantado en el altar. El miedo por repetir los mismos errores que en su matrimonio con Timur, las ganas de Evren de ser padre o la oferta de trabajo de Estados Unidos la han hecho cambiar de opinión.
Justo cuando Bahar decidía marcharse de la ceremonia, a Timur le estaba dando un infarto en el baño del lugar. Por suerte, lo encontraron a tiempo y fue trasladado al hospital, donde ya se recupera lenta, pero favorablemente.
Nevra se ha sentido un poco más aliviada cuando ha visto bien a su hijo en la habitación del hospital y la cara de éste ha cambiado por completo cuando su madre le ha contado que Bahar y Evren no se han cansado. ¿Intentará recuperar el doctor a su exmujer? ¡No te pierdas el capítulo de esta noche, a partir de las 22:50h en Antena 3!
