A partir de las 17:00
Esta tarde, El Monaguillo promete llenar de risas el plató de Y ahora Sonsoles
Sergio Fernández, conocido como El Monaguillo, se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para repasar su carrera como humorista y presentarnos su lado más personal. ¡No te lo pierdas!
Sergio Fernández, más conocido como El Monaguillo, siempre sintió especial vocación por el humor. Pese a que comenzó a trabajar como botones de un hotel para ganarse la vida, pronto encontró un hueco en la radio, que le permitió explotar su lado más divertido.
Desde entonces, El Monaguillo se ha convertido en uno de los rostros más famosos de la televisión, destacando por su tremendo sentido del humor y sus rápidas improvisaciones.
Hoy, El Monaguillo se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles dispuesto a abrirse en canal y contarnos su historia sin perder su particular sentido del humor. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!
