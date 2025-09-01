María Becerra, Joaquina, Carla Morrison y Chiara Oliver se suman a La Voz 2025 como asesores

La nueva temporada de La Voz se presentó este lunes en el FesTVal de Vitoria, con los coaches Pablo López, Malú, Mika y Sebastián Yatra acompañados por la presentadora Eva González.

El programa de Antena 3, que pronto volverá a la televisión, además de las grandes novedades, reveló también quiénes serán los asesores que apoyarán a los coaches durante la fase de Batallas.

María Becerra, Chiara Oliver, Carla Morrison y Joaquín serán los artistas que se sienten junto a los coaches en La Voz 2025.

Una edición que viene cargada de novedades y muchas sorpresas tras anunciarse el debut de Mika como coach y el regreso de Yatra al formato.

Antena 3 ya estrenó el espectacular tráiler que da el pistoletazo de salida a la nueva temporada.

María Becerra estará con Sebastián Yatra

Sebastián Yatra estará acompañado por la estrella argentina María Becerra, una de las artistas latinas más escuchadas del momento.

Conocida como la nena de Argentina, acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y ha colaborado con estrellas internacionales como J Balvin, Camila Cabello o Becky G. Su estilo, que fusiona pop, trap y reguetón, será el complemento perfecto para el equipo de Sebastián Yatra.

Carla Morrison, asesora de Mika

Mika contará con la complicidad de la cantautora mexicana Carla Morrison, referente internacional con premios Grammy en su trayectoria.

Reconocida internacionalmente por su voz única y sus composiciones llenas de sensibilidad, la mexicana Carla Morrison se ha convertido en un referente del pop alternativo en español. Ha ganado varios Latín Grammy, incluido el de Mejor Álbum Alternativo, y su música ha viajado por escenarios de todo el mundo. En La Voz 2025, unirá fuerzas con Mika para guiar a los talents en las Batallas.

Chiara Oliver se une a Pablo López

Pablo López sumará a su equipo a Chiara Oliver, la joven cantante española que está despuntando con su estilo propio.

La cantante mallorquina Chiara Oliver es una de las nuevas promesas de la música española. Con apenas 20 años, ha conquistado a crítica y público con su voz sensible y su estilo íntimo, que mezcla influencias del pop alternativo y el indie. Su frescura y autenticidad acompañarán a Pablo López en una de las etapas más emocionantes del concurso.

Joaquina, asesora del equipo Malú

Malú tendrá como aliada a Joaquina, la artista venezolana que conquistó el Latin Grammy a Mejor Nueva Artista en 2023.

La cantautora venezolana Joaquina es una de las artistas emergentes con más proyección en la industria latina. En 2023 recibió el Latín Grammy a Mejor Nueva Artista, reconocimiento que confirmó su irrupción como una de las voces más prometedoras de su generación. Con su estilo fresco y su visión actual de la música, se convierte en la asesora ideal para Malú.