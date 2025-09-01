Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Novedades

María Becerra, Joaquina, Carla Morrison y Chiara Oliver se suman a La Voz 2025 como asesores

El programa ha confirmado en el FesTVal de Vitoria quienes serán los cuatro artistas que acompañarán a los coaches en la nueva edición que arranca muy pronto en Antena 3.

María Becerra, Joaquina, Carla Morrison y Chiara Oliver se suman a La Voz 2025 como asesores

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La nueva temporada de La Voz se presentó este lunes en el FesTVal de Vitoria, con los coaches Pablo López, Malú, Mika y Sebastián Yatra acompañados por la presentadora Eva González.

El programa de Antena 3, que pronto volverá a la televisión, además de las grandes novedades, reveló también quiénes serán los asesores que apoyarán a los coaches durante la fase de Batallas.

María Becerra, Chiara Oliver, Carla Morrison y Joaquín serán los artistas que se sienten junto a los coaches en La Voz 2025.

Una edición que viene cargada de novedades y muchas sorpresas tras anunciarse el debut de Mika como coach y el regreso de Yatra al formato.

Antena 3 ya estrenó el espectacular tráiler que da el pistoletazo de salida a la nueva temporada.

María Becerra estará con Sebastián Yatra

Sebastián Yatra estará acompañado por la estrella argentina María Becerra, una de las artistas latinas más escuchadas del momento.

Conocida como la nena de Argentina, acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y ha colaborado con estrellas internacionales como J Balvin, Camila Cabello o Becky G. Su estilo, que fusiona pop, trap y reguetón, será el complemento perfecto para el equipo de Sebastián Yatra.

Carla Morrison, asesora de Mika

Mika contará con la complicidad de la cantautora mexicana Carla Morrison, referente internacional con premios Grammy en su trayectoria.

Reconocida internacionalmente por su voz única y sus composiciones llenas de sensibilidad, la mexicana Carla Morrison se ha convertido en un referente del pop alternativo en español. Ha ganado varios Latín Grammy, incluido el de Mejor Álbum Alternativo, y su música ha viajado por escenarios de todo el mundo. En La Voz 2025, unirá fuerzas con Mika para guiar a los talents en las Batallas.

Chiara Oliver se une a Pablo López

Pablo López sumará a su equipo a Chiara Oliver, la joven cantante española que está despuntando con su estilo propio.

La cantante mallorquina Chiara Oliver es una de las nuevas promesas de la música española. Con apenas 20 años, ha conquistado a crítica y público con su voz sensible y su estilo íntimo, que mezcla influencias del pop alternativo y el indie. Su frescura y autenticidad acompañarán a Pablo López en una de las etapas más emocionantes del concurso.

Joaquina, asesora del equipo Malú

Malú tendrá como aliada a Joaquina, la artista venezolana que conquistó el Latin Grammy a Mejor Nueva Artista en 2023.

La cantautora venezolana Joaquina es una de las artistas emergentes con más proyección en la industria latina. En 2023 recibió el Latín Grammy a Mejor Nueva Artista, reconocimiento que confirmó su irrupción como una de las voces más prometedoras de su generación. Con su estilo fresco y su visión actual de la música, se convierte en la asesora ideal para Malú.

Entre risas y confesiones: así vivieron los coaches la grabación del tráiler de La Voz 2025

Sebastián Yatra, making of de La Voz
Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Mercado negro jubilación

Descubrimos el mercado negro de las citas de la Seguridad Social para la pensión

Nada

Nada, la niña que fue secuestrada y convertida en esclava en Bolivia, habla por primera vez: "Fueron siete meses de infierno"

Sergio Ramos

Los planes de Sergio Ramos como cantante en solitario: "Tiene más canciones grabadas con Maluma y J Balvin"

Peleas Ilegales en España: Hablamos con sus organizadores
Peleas clandestinas

Peleas Ilegales en España: Hablamos con sus organizadores

Sonsoles Ónega y Begoña Villacís
Nueva colaboradora

La calurosa bienvenida de Sonsoles Ónega a Begoña Villacís como nueva colaboradora: "Nos hace mucha ilusión tenerte"

Begoña Villacís
Debate

Begoña Villacís, sobre el aumento de las incidencias en los trenes: "Los AVEs dan votos, pero hay que mantenerlos"

Este año, los trenes han sufrido numerosas incidencias en nuestro país. Cancelaciones, averías y retrasos ante los que los pasajeros no encuentran explicación.

María Becerra, Joaquina, Carla Morrison y Chiara Oliver se suman a La Voz 2025 como asesores
Novedades

María Becerra, Joaquina, Carla Morrison y Chiara Oliver se suman a La Voz 2025 como asesores

El programa ha confirmado en el FesTVal de Vitoria quienes serán los cuatro artistas que acompañarán a los coaches en la nueva edición que arranca muy pronto en Antena 3.

Coaches y Eva González La Voz 2025

Así son los carteles de La Voz 2025: muy pronto, estreno de la nueva temporada

Amiga de Mati

La amiga de Matilde: “Le arrebataron la vida en el lugar donde se sentía segura”

Ana Jorba

Hablamos con las amigas de Mati, la mujer hallada sin vida en Indonesia: "Esto no está cerrado, al puzzle le faltan piezas"

Publicidad