Siguiente fase

Así funciona la Gran Batalla de La Voz: llega una de las fases más cruciales para los coaches

Los coaches llegan con 14 artistas en sus equipos, pero solo 7 podrán continuar en el concurso.

Julio Gil López
Publicado:

Con las Audiciones a ciegas ya terminadas y los equipos al completo, comienza uno de los puntos fuertes de La Voz. La Gran Batalla es la primera prueba a la que se enfrentarán los nuevos talents.

La Gran Batalla es uno de los momentos más esperados del programa. Los talents de cada equipo se enfrentarán entre sí en batallas de 3 o 4 componentes. Solo podrán continuar 7 talents por equipo.

Los coaches han tenido muy complicado la toma de decisiones hasta ahora, pero a partir del siguiente programa no estarán solos. Carla Morrison, Chiara Oliver, Joaquina y María Becerra se unen a los coaches. Los asesores acompañarán a Yatra, Malú, Pablo López y Mika a elegir quien se queda y quien se va.

En la Gran Batalla, ¡no hay normas! Es un momento muy importante para los talents, deberán recurrir a sus mejores cualidades para poder seguir peleando por su sueño. No solo se trata de cantar, en los enfrentamientos se valorará también las actuaciones encima del escenario.

¡No te lo puedes perder! La Gran Batalla de La Voz, en Antena 3.

Programas

