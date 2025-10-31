Así funciona la Gran Batalla de La Voz: llega una de las fases más cruciales para los coaches

Con las Audiciones a ciegas ya terminadas y los equipos al completo, comienza uno de los puntos fuertes de La Voz. La Gran Batalla es la primera prueba a la que se enfrentarán los nuevos talents.

La Gran Batalla es uno de los momentos más esperados del programa. Los talents de cada equipo se enfrentarán entre sí en batallas de 3 o 4 componentes. Solo podrán continuar 7 talents por equipo.

Los coaches han tenido muy complicado la toma de decisiones hasta ahora, pero a partir del siguiente programa no estarán solos. Carla Morrison, Chiara Oliver, Joaquina y María Becerra se unen a los coaches. Los asesores acompañarán a Yatra, Malú, Pablo López y Mika a elegir quien se queda y quien se va.

En la Gran Batalla, ¡no hay normas! Es un momento muy importante para los talents, deberán recurrir a sus mejores cualidades para poder seguir peleando por su sueño. No solo se trata de cantar, en los enfrentamientos se valorará también las actuaciones encima del escenario.

