Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Denuncia

Gana Mister Global 2025 y se encuentra la casa okupada: "Me fui un mes a Tailandia y, cuando volví, había gente en mi casa"

Alejandro Ortega ha ganado Mister Global 2025, un concurso de belleza que le designa como el hombre más guapo del mundo. Sin embargo, mientras se llevaba la corona, alguien estaba entrando en su casa.

Míster Global España

Publicidad

Alejandro Ortega ha ganado Mister Global 2025, el concurso de belleza que le coloca como el hombre más guapo del mundo. Sin embargo, pese a haber cumplido un sueño, Alejandro no puede disfrutarlo porque, al volver a casa, se ha encontrado su casa okupada.

Mientras él ganaba la corona en Bangkok, a miles de kilómetros alguien se colaba en su casa. "Son personas de mi pueblo, al final es un pueblo pequeño y nos conocemos todos", nos cuenta.

Tras avisar a la policía y hablar con las personas que han okupado su casa, ha logrado llegar a un acuerdo. "Me han dicho que se irán en dos días, el sábado se supone que abandonarán la casa", señala Alejandro.

Hoy, su victoria ha quedado ensombrecida por una terrible noticia. ¿Logrará Alejandro recuperar su casa pronto?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Míster Global España

Gana Mister Global 2025 y se encuentra la casa okupada: "Me fui un mes a Tailandia y, cuando volví, había gente en mi casa"

Pilar Vidal

Pilar Vidal: "La asistencia del rey Juan Carlos I al almuerzo familiar está bloqueada totalmente, quiere un trato completo"

Así funciona la Gran Batalla de La Voz: llega una de las fases más cruciales para los coaches

Así funciona la Gran Batalla de La Voz: llega una de las fases más cruciales para los coaches

Antonio Banderas
Antonio Banderas

La queja de Antonio Banderas a la juventud: "Vivimos como de pequeños 'orgasmitos'"

Martín Berasategui
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita del chef Martín Berasategui

Morticia le arrebata los 3.000 euros de premio a Carlota en el Panel Final de La ruleta
Halloween | Mejores momentos

Morticia le arrebata los 3.000 euros de premio a Carlota en el Panel Final de La ruleta

Ni siquiera el hecho de tenerla delante le ha valido a Carlota para saber el nombre que le faltaba en el Panel Final.

La novia de Bitelchús se lleva el Bote después de perderlo todo
Halloween | Mejores momentos

La novia de Bitelchús se lleva el Bote después de perderlo todo

Tras caer en el ‘Se lo doy’, la concursante del atril azul se ha quedado sin comodín y sin 425 euros que ya tenía acumulados. Pero ha merecido la pena.

La niña del exorcista se equivoca al resolver y pierde 750 euros: “Estoy endemoniá”

La niña del exorcista se equivoca al resolver y pierde 750 euros: “Estoy endemoniá”

Jorge Fernández imita a la perfección a la niña del exorcista: “Mira lo que ha hecho la guarra de tu hija”

Jorge Fernández imita a la perfección a la niña del exorcista: “Mira lo que ha hecho la guarra de tu hija”

Buscamos piso para Sonia

Buscamos piso para Sonia, separada de su marido por culpa del precio de la vivienda: "Siento impotencia y rabia"

Publicidad