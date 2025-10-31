Gana Mister Global 2025 y se encuentra la casa okupada: "Me fui un mes a Tailandia y, cuando volví, había gente en mi casa"

Alejandro Ortega ha ganado Mister Global 2025, el concurso de belleza que le coloca como el hombre más guapo del mundo. Sin embargo, pese a haber cumplido un sueño, Alejandro no puede disfrutarlo porque, al volver a casa, se ha encontrado su casa okupada.

Mientras él ganaba la corona en Bangkok, a miles de kilómetros alguien se colaba en su casa. "Son personas de mi pueblo, al final es un pueblo pequeño y nos conocemos todos", nos cuenta.

Tras avisar a la policía y hablar con las personas que han okupado su casa, ha logrado llegar a un acuerdo. "Me han dicho que se irán en dos días, el sábado se supone que abandonarán la casa", señala Alejandro.

Hoy, su victoria ha quedado ensombrecida por una terrible noticia. ¿Logrará Alejandro recuperar su casa pronto?