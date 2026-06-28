“Lo has bordado”: Las emociones palabra de Melody tras la actuación de Leo

Leo salió al escenario en la noche de los Asaltos de La Voz Kids dispuesto a volar muy alto con ‘Defying gravity’, la emblemática canción del musical Wicked. Un tema complejo tanto en lo que respecta a la voz como a la actuación que se requiere llevar a cabo en el plató: dos retos que superó con creces.

Si bien es cierto que Leo se encuentra provisionalmente en la zona de peligro, tanto Fonsi como Melody le dejaron claro lo mucho que admiraban su buen trabajo. “La cantaste perfecto, pero la contaste con facilidad”, le comentó el puertorriqueño: “Aquí no había gravedad porque estábamos todos flotando”.

Melody, por su parte, aplaudió la “valentía” de Leo al elegir esta canción para una velada tan importante como lo son los Asaltos: “Es un tema en el que hay que dominar muchos graves, pero a la misma vez tiene muchos agudos”. Una variedad de tonalidades que no pareció importar al talent, quien demostró que no es casualidad que esté en La Voz Kids 2026.

“Lo has bordado con esa voz angelical que luego nos sorprende”, sentenciaba la asesora de Fonsi. Unas bonitas palabras que puedes ver dando play al vídeo de arriba. ¡No te lo pierdas!

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