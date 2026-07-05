Eduardo llena de arte los Asaltos de La Voz Kids y emociona a Antonio Orozco

Eduardo fue el primero del equipo de Antonio Orozco en enfrentarse a los Asaltos de La Voz Kids y lo hizo con una propuesta muy personal. El joven talent apostó por ‘Tangos caleteros’, de El Niño del Mentidero, una interpretación cargada de arte y personalidad con la que volvió a demostrar todo lo que lleva dentro.

Desde que comenzó a cantar, el escenario se llenó de flamenco, sentimiento y autenticidad. Eduardo defendió el tema con una seguridad impropia de su edad y consiguió emocionar profundamente a su coach, que siguió la actuación con una mezcla de orgullo y admiración.

“¡Ay, Dios mío!”, fue la primera reacción de Antonio Orozco al terminar la actuación. El coach se quedó durante unos segundos sin encontrar las palabras para describir lo que acababa de escuchar, visiblemente emocionado por la evolución de su talent.

Finalmente, Orozco encontró la mejor manera de resumir lo que siente por Eduardo: “Te queda mucho por aprender, pero a día de hoy te puedo decir que estamos aprendiendo de ti”.

Un elogio que puso en valor no solo su talento, sino también la autenticidad y la forma de vivir la música que transmite cada vez que pisa el escenario. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

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