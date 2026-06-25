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¿Con qué emoji reaccionarías? Eva González nos desvela cómo reaccionaría ante estas situaciones

La presentadora de La Voz Kids se ha enfrentado al juego de los emojis y nos ha confesado con cuál reaccionaría ante las diferentes situaciones del programa que le hemos planteado.

¿Con qué emoji reaccionarías? Eva González nos desvela cómo reaccionaría ante estas situaciones

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Ismael Jiménez
Publicado:

Eva González tiene una amplia experiencia gestionando todo tipo de situaciones en el programa. Para conocerla más a fondo hemos jugado con ella al juego de los emojis. La presentadora nos ha confesado con qué emoji reaccionaría a momentos que van desde el tiempo de robo, hasta el anuncio del ganador de La Voz Kids.

Sabemos que el programa nos regala muchos momentos de diversión, como las peleas entre jueces cuando hay tiempo de robo por ejemplo. En estas ocasiones, Eva nos ha confesado que "se lo pasa bastante bien en La Voz Kids y tiene bastantes momentos de risa".

Pero, no todo siempre es diversión, también hay hueco para los momentos emotivos. Para la presentadora, las reacciones de las familias y los compañeros al conocer quién es el ganador del programa "es un momento totalmente amoroso".

¡Dale al play al vídeo de arriba para ver el juego completo!

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