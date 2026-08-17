Juan Cano, sobre el tiroteo en Isla Cristina por un ajuste de cuentas: "Los encapuchados prendieron fuego a las motocicletas en otra zona"

Tres personas han perdido la vida en un tiroteo ocurrido en El Rocío, Huelva (Andalucía). Los hechos sucedieron alrededor de las diez de la noche, cuando dos individuos encapuchados, que viajaban a bordo de una motocicleta, abrieron fuego contra tres personas: una mujer de 36 años que estaba embarazada, otra mujer de 62 años y un menor de 16 años. Los tres fallecieron a consecuencia de los disparos.

Los cuerpos quedaron tendidos en plena vía pública y, poco después, las calles se llenaron de luces azules, sirenas y una intensa presencia policial. Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas, aunque por el momento no se conocen las causas exactas que pudieron motivar el ataque. La investigación continúa bajo secreto de sumario.

Juan Cano, subdirector de Diario SUR, explica que los autores del tiroteo continúan siendo buscados por la Guardia Civil, ya que todavía no han podido ser identificados. Tras huir del lugar, "los encapuchados prendieron fuego a las motocicletas en otra zona" con el objetivo de desorientar a los investigadores. Se trata de una maniobra que, según Cano, es habitual en este tipo de delitos. Mientras tanto, los agentes mantienen vigiladas las zonas cercanas para tratar de localizar y detener a los responsables.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas