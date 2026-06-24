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¿Reconocerían tus canciones favoritas? Los coaches y asesores se enfrentan al pulsador de La Voz Kids

Fonsi, Melody, Orozco, Edurne, Becky G, Leire y Antoñito Molina compiten para adivinar canciones en tiempo récord.

Antonio Orozco y Antoñito Molina

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¿Qué pasaría si los coaches y asesores de La Voz Kids tuvieran que reconocer canciones en apenas unos segundos? La respuesta ha llegado con uno de los juegos más divertidos detrás de las cámaras: el pulsador de La Voz Kids.

La dinámica era sencilla, pero la competitividad no tardó en aparecer. Edurne, Fonsi, Orozco y Ana Mena, junto a sus asesores, tenían que escuchar los primeros segundos de una canción y ser el más rápido en pulsar para adivinar el título correcto. Entre los temas elegidos estaban ‘La Bachata’ de Manuel Turizo, ‘Tacones rojos’ de Sebastián Yatra y ‘Waka Waka’ de Shakira.

La competición se volvió especialmente intensa entre Luis Fonsi y Melody, que se tomaron el reto muy en serio. “Madre mía, no me dio tiempo”, protestó la artista al ver la velocidad con la que reaccionaba el coach puertorriqueño. “Que no se olviden que es 1-0”, respondió Fonsi entre risas mientras celebraba su ventaja.

Las canciones también dejaron momentos muy divertidos. Orozco provocó las carcajadas de todos cuando respondió “Tacones colorados” en lugar de ‘Tacones rojos’, aunque rápidamente demostró que sabía perfectamente de qué canción se trataba.

Pero uno de los momentazos llegó cuando sonaron los primeros acordes de ‘Waka Waka’. Antoñito Molina sorprendió a todos al asegurar que era la banda sonora de El Rey León, desatando las risas de coaches y asesores. Un juego lleno de piques, bailes y momentos que demuestran que fuera del escenario también saben pasarlo en grande.

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