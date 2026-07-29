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“Estoy frustrado”: Luis Fonsi amenaza con dejar la música tras escuchar a Eduardo

La actuación de Eduardo, “el campanero”, ha dejado sin palabras a Luis Fonsi que, entre risas, amenazaba con dejar la música por “frustración”.

Luis Fonsi

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Borja Tamayo
Publicado:

La actuación de Eduardo, “el campanero”, dejó claro que se merecía todo y más en esta edición de La Voz Kids. Una voz desgarradora, una actitud perfecta sobre el escenario y un carisma único han formado parte de cada interpretación que nos ha ido regalando programa tras programa.

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Eduardo pone en pie a los coaches con una brillante versión de ‘Soy minero’ en La Voz Kids

Durante la penúltima gala, el mismísimo Luis Fonsi cayó rendido ante este talent. “Yo estoy frustrado”, empezaba diciendo antes de ir más allá: “Estoy pensando en buscar otra carrera”. Mientras, Antonio Orozco y Eva González estallaban en carcajadas, siguiendo la broma del coach.

“Me voy a hacer panadero”, continuaba: “Lo que acabamos de presenciar es brutal”. Ana Mena, por su parte, complementaba a su compañero afirmando que la interpretación de Eduardo “no es normal”. Edurne hacía lo propio, tachando de “bestialidad” el número presenciado. ¡Dale play al video de arriba para revivir este divertido momento!

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