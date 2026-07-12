Actuación | Asalto final
Eduardo cierra por todo lo alto los Asaltos de La Voz Kids: “Es de las mejores”
El talent del equipo de Orozco cierra esta fase con ‘La niña de fuego’ de Manolo Caracol en el escenario de La Voz Kids.
Publicidad
Eduardo fue el encargado de poner el broche final a los Asaltos de La Voz Kids y lo hizo con una actuación difícil de olvidar. El talent apostó por ‘La niña de fuego’, de Manolo Caracol, una interpretación llena de arte y emoción que dejó al plató completamente en silencio antes de arrancar una gran ovación.
Desde el primer momento, Eduardo consiguió atrapar a coaches y asesores con una actuación muy personal. Su manera de interpretar el tema impresionó tanto que todos terminaron reaccionando con asombro. Ana Mena no pudo evitar emocionarse mientras seguía la actuación, consciente de que estaba presenciando uno de los grandes momentos de la noche.
Antonio Orozco, visiblemente conmovido, quiso agradecer a su talent todo lo que había compartido sobre el escenario: “Gracias por dejarme asomarme a un trocito de tu vida”, le dijo antes de resumir lo que acababa de sentir con otra frase de admiración: “Te has pasado”.
Un reconocimiento que puso el broche a una actuación que confirmó, una vez más, el enorme talento de Eduardo. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad