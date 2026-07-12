En el próximo programa, conoceremos los finalistas de La Voz Kids 2026

El Asalto Final ha certificado los tres talents que cada coach tendrá en la Semifinal de La Voz Kids, una edición que ya encara la recta final.

En el próximo programa, conoceremos el nombre de los finalistas de La Voz Kids 2026, en una Semifinal repleta de grandes actuaciones. "Ha sido la mejor actuación de toda la edición", valora Antonio Orozco. ¿Será alguno de sus talents? ¿O serán palabras hacia la competencia?

El sábado, a las 22.00 horas, no te pierdas la Semifinal de La Voz Kids en Antena 3. ¡Ya queda menos por saber cuál es la mejor voz kid del país!

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