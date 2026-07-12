Eduardo completa el equipo Orozco para la Semifinal de La Voz Kids

La última decisión estaba en manos del público y el resultado dependia de un hilo. Eduardo se ha convertido en el tercer semifinalista del equipo de Antonio Orozco en La Voz Kids después de recibir el apoyo mayoritario en el Asalto Final.

Su interpretación de ‘La niña de fuego’ conquistó tanto al plató como a la audiencia, que premió su personalidad, su arte y la emoción con la que defendió una de las actuaciones más destacadas de la noche. Gracias a esa votación, el talent consigue el último billete disponible para la Semifinal.

Equipo Orozco de La Voz Kids | antena3.com

Con este resultado, Eduardo completa el equipo de Antonio Orozco junto a Leire y Skabum. Tres propuestas muy diferentes entre sí, pero con un mismo objetivo: representar al coach catalán en la Semifinal y seguir luchando por convertirse en la mejor voz de La Voz Kids.

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